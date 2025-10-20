صديقي أحمد رفعت صحفي نابه وكاتب متميز وإنسان خلوق، عرفته منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، شاب أسيوطي لا تشي ملامحه الغربية بذلك أبدًا، وجه أبيض، مشرق، وعينان خضراوان، ولهجة ليس فيها من مفردات الصعيد إلا ما يخرج في لحظات انفعال!

أشرفَ صديقنا أحمد رفعت على صفحة في جريدة الأحرار كانت واحدة من أنجح صفحات الناس، اعتمد فيها على نقل نبض المطحونين والمهمشين والذين في قلوبهم حَزن، واستطاع في وقت وجيز أن يكون سيد بريد الصحافة المصرية، وحقق نجاحات مدهشة.

كان فريق عمل الصفحة اليومية مكونًا من ثلاث زميلات من الصحفيات اللاتي عشقن العمل بين الجماهير والسعي إلى حل مشكلات في عمق المجتمع، الثلاث هن: الزميلة الخلوقة أماني عبده، والصحفية المهذبة أسماء عصمت، والنشيطة شرين إحسان، واستطاع هذا الفريق أن ينفذ إلى قاع المجتمع، وينصت إلى شكاوى الناس ونبضهم وكل ما يرتبط بهموم المواطنين.

وتنقل الصديق أحمد رفعت بين مؤسسات عدة وإنشاء صحف ومواقع، وعمل رئيسًا لتحرير عدد من البرامج التليفزيونية والإذاعية، وكان علامة مهمة في عالم الإعداد، ويُعَد رفعت واحدًا من القلائل الذين ينجحون في تكوين فرق عمل حيوية وديناميكية.

وعادة ما تكون مصادر خلافي معه أنه يرى عبد الناصر نبيًّا لا يخطئ، وأنا أراه على غير ذلك، وهو في المسألة الناصرية أصدق من آمن بها كنظرية، وأنا أراها على غير ذلك أيضًا، ويكاد أحمد رفعت يكون من الناصريين القلائل الذين لم يثروا ثراءً فاحشًا من رداء عبد الناصر.

وبعيدًا عن خلافاتنا التي تتسم دومًا بنقاش يختلط فيه الهزل بالجد، وتمتزج نقاشاتنا بما هو أبعد من الخلاف في الرأي، حيث صرنا صديقين منذ لقائنا الأول، فأحمد شخص لا يمكن تعويض محبته الصادقة، وتخلو ضلوعه من الأحقاد والضغائن والكراهية، أحمد إنسان مدهش بكل ما تحمل هذه الكلمة من معانٍ.

صديقنا أحمد رفعت الآن بصدد انطلاقة صحفية جديدة نثق بأنه سيضيف فيها إلى عالم الصحافة الإلكترونية مولودًا رشيقًا، عذبًا، قادرًا على المنافسة، وعلى الإضافة، وعلى تربية جيل جديد من شباب الصحفيين، فتلك هوايته وله فيها “مشاوير” كثيرة.

إيجبتك.. هو الموقع الجديد الذي يدشنه رفعت مع مجموعة من شباب الصحفيين الذين يطرقون أبواب صاحبة الجلالة، مسلحين بأدوات جديدة تتوافق مع الوسيط الجديد الذي عبر الحدود، ولم يبقَ إلا أن ينقل اللمس بعد أن أصبح الهمس فيه ضجيجًا وصخبًا وقدرة فائقة على الوصول إلى الناس.

أنا على يقين أن التجربة الجديدة ستثري الحياة الصحفية. أهلًا بك صديقي منافسًا شريفًا في عالم نحتاج فيه كل يوم إلى تدشين صوت جديد يحمل آمال وطموحات وأحلام شعب يستحق منا أن نكون أحد أدوات العمل معه لإنارة طريق الحق والتعبير عن هموم الناس!

