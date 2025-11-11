الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إقبال كثيف على لجان انتخابات مجلس النواب في إمبابة والهرم (فيديو)

إقبال كثيف للناخبين
إقبال كثيف للناخبين بلجان انتخابات إمبابة والهرم، فيتو
18 حجم الخط

شهدت اللجان الانتخابية بمدرستي الصفا والمروة والفؤاد الإعدادية بدائرة قسم شرطة الهرم حضورا كثيفا من الناخبين الذين حرصوا على الذهاب للجان للإدلاء بصوتهم في انتخابات مجلس النواب.

وقد توجهت مسيرة من الناخبين من رجال الأزهر الشريف ووفد كنسي للإدلاء بالتصويت في لجنة المدرسة الاعدادية بدائرة قسم شرطة إمبابة في انتخابات مجلس النواب لعام 2025م.

 وتزينت مقار الاقتراع بالأعلام واللافتات الوطنية، بينما كثفت أجهزة الدولة جهودها لتأمين العملية الانتخابية من خلال انتشار عناصر الأمن والشرطة النسائية لتيسير دخول الناخبين وضبط أي مخالفات، وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

كما انتشرت الخدمات المرورية على الطرق المؤدية إلى اللجان لإزالة أي عوائق أو تكدسات مرورية تسهل وصول المواطنين إلى مقار التصويت، فيما تم تفعيل غرف العمليات بمديرية أمن الجيزة لتلقي أي بلاغات أو استغاثات تخص سير العملية الانتخابية والتعامل معها على الفور.

ويواصل مدير أمن الجيزة والقيادات الأمنية جولاتهم الميدانية لتفقد اللجان ومتابعة عمليات التأمين، والتأكد من جاهزية القوات، مع التشديد على حسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الأمن والانضباط.

txt

تخصيص أتوبيسات لنقل طلاب جامعة سوهاج من ذوي الإعاقة للجان انتخابات النواب

txt

الآلاف من طلاب جامعة سوهاج يحتشدون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس النواب لعام 2025م إمبابة قسم شرطة الهرم اللجان الانتخابية انتخابات مجلس النواب الأزهر الشريف

الأكثر قراءة

البلدي تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

نجوم الغناء الشعبي يودعون إسماعيل الليثي في جنازة مؤثرة بإمبابة

الأم قاصر، التحقيقات تكشف مفاجآت صادمة في واقعة أطفال الزقازيق

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

خريفى معتدل مائل للحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

4 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أعرف التفاصيل

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى عن واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير: "العبادة ليست للاستعراض أو الإدانة"

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

المزيد
الجريدة الرسمية