إقبال كثيف على لجان انتخابات مجلس النواب في إمبابة والهرم (فيديو)

شهدت اللجان الانتخابية بمدرستي الصفا والمروة والفؤاد الإعدادية بدائرة قسم شرطة الهرم حضورا كثيفا من الناخبين الذين حرصوا على الذهاب للجان للإدلاء بصوتهم في انتخابات مجلس النواب.

وقد توجهت مسيرة من الناخبين من رجال الأزهر الشريف ووفد كنسي للإدلاء بالتصويت في لجنة المدرسة الاعدادية بدائرة قسم شرطة إمبابة في انتخابات مجلس النواب لعام 2025م.

وتزينت مقار الاقتراع بالأعلام واللافتات الوطنية، بينما كثفت أجهزة الدولة جهودها لتأمين العملية الانتخابية من خلال انتشار عناصر الأمن والشرطة النسائية لتيسير دخول الناخبين وضبط أي مخالفات، وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

كما انتشرت الخدمات المرورية على الطرق المؤدية إلى اللجان لإزالة أي عوائق أو تكدسات مرورية تسهل وصول المواطنين إلى مقار التصويت، فيما تم تفعيل غرف العمليات بمديرية أمن الجيزة لتلقي أي بلاغات أو استغاثات تخص سير العملية الانتخابية والتعامل معها على الفور.

ويواصل مدير أمن الجيزة والقيادات الأمنية جولاتهم الميدانية لتفقد اللجان ومتابعة عمليات التأمين، والتأكد من جاهزية القوات، مع التشديد على حسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الأمن والانضباط.

