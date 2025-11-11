الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انتخابات مجلس النواب، إقبال ملحوظ بلجنتي الفاروق والقومية في العجوزة (فيديو)

إقبال الناخبين بالجانب
إقبال الناخبين بالجانب العجوزة للتصويت في انتخابات البرلمان،
18 حجم الخط
ads

أقبل عدد كبير من الناخبين على اللجان الانتخابية بمدرستي الفاروق عمر والقومية بدائرة قسم شرطة العجوزة   للإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط تواجد أمني مكثف منتشر في جميع  الاتجاهات المحيطة باللجان لتأمين الناخبين والتصدي لأي محاولات تعكر صفو العملية الانتخابية.

 

وتزينت مقار الاقتراع بالأعلام واللافتات الوطنية، بينما كثفت أجهزة الدولة جهودها لتأمين العملية الانتخابية من خلال انتشار عناصر الأمن والشرطة النسائية لتيسير دخول الناخبين وضبط أي مخالفات، وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

كما انتشرت الخدمات المرورية على الطرق المؤدية إلى اللجان لإزالة أي عوائق أو تكدسات مرورية تسهل وصول المواطنين إلى مقار التصويت، فيما تم تفعيل غرف العمليات بمديرية أمن الجيزة لتلقي أي بلاغات أو استغاثات تخص سير العملية الانتخابية والتعامل معها على الفور.

ويواصل مدير أمن الجيزة والقيادات الأمنية جولاتهم الميدانية لتفقد اللجان ومتابعة عمليات التأمين، والتأكد من جاهزية القوات، مع التشديد على حسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الأمن والانضباط  .

txt

انتخابات النواب 2025، المرأة تتصدر المشهد بلجنة إعداد القادة في دمنهور (فيديو وصور)

txt

انتخابات مجلس النواب، توافد كبير على لجنة مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالدقي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس النواب لعام2025م بمدرستي الفاروق عمر والقومية قسم شرطة العجوزة

الأكثر قراءة

"أمهات مصر" تدعو طلاب الإعدادية لمراجعة بيانات استمارة الامتحانات بدقة

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

هل يؤثر قرار منع استيراد السكر على الأسعار؟ الغرفة التجارية تجيب

وفد السياحة يبحث الاستعدادات للحج وخدمات الضيافة بالمشاعر

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

غرفة عمليات المؤتمر بثاني أيام التصويت: تأخر بدء بعض لجان المنيا لعدم توافر بطاقات اقتراع

غيابات في قائمة الأرجنتين لمواجهة أنجولا بسبب لقاح الحمى

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

المزيد
الجريدة الرسمية