الجيزة، إقبال الناخبين على التصويت في انتخابات النواب بأطفيح وأكتوبر ومنشأة القناطر (فيديو)

إقبال على التصويت
إقبال على التصويت بانتخابات البرلمان بلجان الجيزة، فيتو
تشهد الدوائر الانتخابية بمحافظة الجيزة إقبالا للناخبين منذ صباح اليوم الثاني للاستحقاق الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب لعام 2025م.
 حرص بعض المواطنين على النزول للتصويت، حاملين الأعلام المصرية ومرددين هتافات “تحيا مصر”، أمام اللجان المتواجدة بمدارس السياحية الدولية الرسمية للغات في أكتوبر ومدرسة أتريس الابتدائية بمنشاة القناطر ومدرسة الكداية المشتركة بأطفيح.

 

وتزينت مقار الاقتراع بالأعلام واللافتات الوطنية، بينما كثفت أجهزة الدولة جهودها لتأمين العملية الانتخابية من خلال انتشار عناصر الأمن والشرطة النسائية لتيسير دخول الناخبين وضبط أي مخالفات، وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

كما انتشرت الخدمات المرورية على الطرق المؤدية إلى اللجان لإزالة أي عوائق أو تكدسات مرورية تسهل وصول المواطنين إلى مقار التصويت، فيما تم تفعيل غرف العمليات بمديرية أمن الجيزة لتلقي أي بلاغات أو استغاثات تخص سير العملية الانتخابية والتعامل معها على الفور.

ويواصل مدير أمن الجيزة والقيادات الأمنية جولاتهم الميدانية لتفقد اللجان ومتابعة عمليات التأمين، والتأكد من جاهزية القوات، مع التشديد على حسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الهدوء والانضباط.

