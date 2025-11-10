الإثنين 10 نوفمبر 2025
أخبار مصر

مجلس النواب 2025، إقبال كثيف علي لجان الهرم قبل غلق باب التصويت (فيديو)

إقبال أهالي الهرم
إقبال أهالي الهرم علي صناديق الاقتراع،فيتو
يواصل الناخبون من شباب وكبار السن وسيدات يرفقهن أطفالهن، من سكان الهرم بمحافظة الجيزة، الإقبال على لجان انتخابات مجلس النواب 2025م، وخاصة تلك الموجودة داخل مدرسة الصفا والمروة الإعدادية، للإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح الأنسب لتمثيلهم في انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وحمل الناخبون الأعلام ورفعوا الهتافات مثل "تحيا مصر.. تحيا مصر"، ورقصوا على ألحان الأغاني الوطنية، وسط تواجد أمني كثيف يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة، وحماية الناخبين، وتوفير كل سبل الراحة لهم، مع ضبط أي محاولات لتعكير صفو هذا العرس الديمقراطي الذي تشهده كافة محافظات الجمهورية.

 

وتزينت مقار الاقتراع بالأعلام واللافتات الوطنية، بينما كثفت أجهزة الدولة جهودها لتأمين العملية الانتخابية من خلال انتشار عناصر الأمن والشرطة النسائية لتيسير دخول الناخبين وضبط أي مخالفات، وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

كما انتشرت الخدمات المرورية على الطرق المؤدية إلى اللجان لإزالة أي عوائق أو تكدسات مرورية تسهل وصول المواطنين إلى مقار التصويت، فيما تم تفعيل غرف العمليات بمديرية أمن الجيزة لتلقي أي بلاغات أو استغاثات تخص سير العملية الانتخابية والتعامل معها على الفور.

ويواصل مدير أمن الجيزة والقيادات الأمنية جولاتهم الميدانية لتفقد اللجان ومتابعة عمليات التأمين، والتأكد من جاهزية القوات، مع التشديد على حسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الأمن والانضباط والاحتفال الوطني.

انتخابات النواب 2025، إقبال كثيف لأهالي دراو بأسوان على لجان الاقتراع (صور)

الائتلاف المصري: المرأة تتصدر المشهد الانتخابي في انتخابات النواب بالصعيد والدلتا

