نائب وزير النقل: السلامة المرورية قضية وطن ومسئولية مجتمع

18 حجم الخط

أكد اللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، خلال الندوة التوعوية "السلامة على الطرق وفي وسائل المواصلات" ضمن فعاليات معرض TransMEA، أن السلامة المرورية قضية وطن ومسئولية مجتمع، وليست مجرد شأن قطاعي، مشددًا على أهمية التوعية بأسس القيادة السليمة ومعايير الأمان، وتأهيل السائقين، خصوصًا سائقي الشاحنات، وتنظيم أماكن عبور المشاة، خاصة الأطفال.

إنجازات الدولة في البنية التحتية

وأوضح نائب الوزير أن ما تحقق من طفرة غير مسبوقة في مشروعات النقل والبنية التحتية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل إنجازًا تاريخيًا، مشيرًا إلى أن تطوير السلوك والوعي المجتمعي هو المكمّل الحقيقي لهذا التطوير.

وأشار إلى أن مصر تمتلك اليوم منظومة نقل حديثة تشمل:

شبكة طرق ومحاور تربط جميع المحافظات.

تطوير السكك الحديدية.

وسائل نقل جماعي صديقة للبيئة (مترو الأنفاق، LRT، الأتوبيس الترددي، المونوريل، القطار الكهربائي السريع).

تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية والنقل النهري.

السلامة على الطرق تبدأ من احترام القانون وتنتهي بالحفاظ على النفس والغير

وقال نائب الوزير: إن السلامة على الطرق تبدأ من احترام القانون وتنتهي بالحفاظ على النفس والغير، مؤكدًا أن حوادث كثيرة يمكن تفاديها بالالتزام بالإشارات المرورية والسرعات المقررة.

مبادرة "سائق واعٍ.. لطريق آمن"

واستعرض نائب الوزير جهود الوزارة، ومنها إطلاق مبادرة “سائق واعٍ.. لطريق آمن” التي استهدفت في مرحلتها الأولى تدريب 100 سائق مهني على قواعد المرور والإسعافات الأولية والتعامل مع الطوارئ، ويتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية لتأهيل سائقي النقل الثقيل والحافلات.

تطبيق منظومة النقل الذكي ITS

وأشار إلى أن الوزارة تطبق منظومة النقل الذكي (ITS) على الطرق السريعة لمراقبة حركة المرور لحظيًا والاستجابة للطوارئ، بما يقلل من الحوادث ويخفض زمن الرحلات.

حملات توعية ومبادرات مجتمعية

ونوه إلى تنظيم الوزارة وهيئاتها ندوات توعوية في مختلف المحافظات تحت شعارات “سلامتك مسؤوليتك” و“معًا لطريق آمن”، بالتعاون مع المرور وخبراء النقل، لمواجهة السلوكيات السلبية مثل السرعة الزائدة، السير عكس الاتجاه، وعدم الالتزام بحزام الأمان، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لإطلاق حملة “صحح مفاهيمك.. سلامتك تهمنا” لترسيخ القيم الدينية المرتبطة بالسلامة المرورية.

تكامل الجهود بين الوزارات والمؤسسات

وأكد نائب الوزير أن السلامة مسؤولية جماعية، تشارك فيها وزارات التربية والتعليم، التعليم العالي، الشباب والرياضة، الأوقاف، التضامن الاجتماعي، والعمل، إلى جانب الأزهر الشريف والكنيسة المصرية اللذين يؤديان دورًا محوريًا في نشر قيم الانضباط واحترام القانون.

رؤية وطنية متكاملة للسلامة المرورية

ودعا نائب الوزير إلى وضع رؤية وطنية شاملة للسلامة على الطرق، تعتمد على تحليل أسباب الحوادث، وتدريب السائقين، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة المرور، مع تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

واختتم نائب الوزير كلمته قائلًا: “السلامة على الطرق ليست شعارًا، بل ثقافة وسلوك يومي. فكل طريق آمن وكل راكب وصل بسلام هو إنجاز للوطن. فلنعمل جميعًا لتكون السلامة أسلوب حياة في الجمهورية الجديدة.”

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.