محافظات

بعد ساعتين، حضور ضعيف بلجان مدينة الفيوم ومكثف في قرى المرشحين

تشهد اللجان الانتخابية بمدينة الفيوم حضورا ضعيفا في عدد من لجان انتخابات مجلس النواب مثل الناصرية الإعدادية للبنات، وبحر يوسف الابتدائية، والفيوم الإعدادية الحديثة، والفيوم الثانوية للبنات، وجمال عبد الناصر الثانوية بنين.

 بينما شهدت لجان قرى المرشحين في الدوائر الأربع حضورا كثيفا، ومنها لجنة الوحدة المحلية بكفور النيل والروضة الابتدائية وطبعا الجديدة والعجميين الثانوية للبنات.

الناخبون المقيدون بجداول الفيوم

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ 2,223,823 ناخب من ابناء الفيوم، يدلون بأصواتهم أمام 343 لجنة انتخابية فى 284 مركزا انتخابىا تضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحا في 4 دوائر انتخابية، في انتخابات مجلس النواب.

المرشحون في الدوائر الاربع

فقد تم تقسيم محافظة الفيوم إلى 4 دوائر انتخابية، يتنافس فى الدائرة الأولى التى تضم قسم أول وثاني ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم: 18 مرشحا، 11 مستقلا و7 مرشحين من الاحزاب، والدائرة الثانية مقرها مركز أطسا، ويتنافس فيها 22 مرشحا، 18 مستقلا و4 من الأحزاب، والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية، ويتنافس فيها 22 مرشحا، 15 مستقلا و7 من الأحزاب والدائرة الرابعة وتضم مراكز أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة، ومقرها مركز أبشواي، ويتنافس فيها 6 مرشحين، 3 مستقلين و3 من الأحزاب.

المقاعد المخصصة للفيوم

ويبلغ اجمالى المقاعد المخصصة للمحافظة فى الانتخابات 19 مقعدا، منها 9 فى القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمها إلى 3 مقاعد بالدائرة الأولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

وتم توزيع المراكز الانتخابية فى الفيوم البالغ عددها 284 مركزا انتخابيا، منها 40 فى مركز شرطة الفيوم و16 فى قسم أول و8 فى قسم ثانى و25 فى مركز شرطة سنورس و18 فى مركز شرطة سنهور القبلية و30 مركزا انتخابيا فى طامية و73 فى مركز اطسا و36 فى مركز ابشواى و16 فى يوسف الصديق و18 فى مركز شرطة الشواشنة و4 لجان للفرز فى المحافظة.

