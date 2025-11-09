الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توقيع الكشف الطبى على ٢٠٩٢ مواطنا في قافلة بالعاشر فى الشرقية

توقيع الكشف الطبى
توقيع الكشف الطبى على ٢٠٩٢مواطن بالعاشر فى الشرقية
18 حجم الخط

 اكد  الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن فريق عمل القوافل الطبية العلاجية التابعة للمديرية  نفذ قافلة طبية مجانية شاملة بالمركز الطبى بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان حيث تم توقيع الكشف الطبي على ٢٠٩٢مواطن من أهالى المدينة وصرف العلاج اللازم لهم، 

محافظ الشرقية يختتم زيارته لمدينة القنايات

 تخصيص عيادتين للاطفال

  وشملت الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة من خلال القافلة الطبية المجانية علي مدار اليومين الماضيين 11عيادة بها  ١٠  تخصصات طبية  المتمثلة فى الباطنة والجراحة العامة والعظام والأطفال والنساء والتوليد،و الجلدية والتناسليةبالاضافة الى  تنظيم أسرة، والأنف والأذن والحنجرة ثم  الرمد، والأسنان" وتخصيص عيادتين  لتخصص الأطفال

تحويل 8 حلات للمستشفيات 

واشار البيلى الى انه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على (٨٨٣) مواطنًا من أهالي المدينة، مع تحويل (٥) حالات إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات وتلقي الرعاية اللازمة.وفي اليوم الثاني تم توقيع الكشف الطبي على (١٢٠٩) مواطنين، وتم تحويل (٣) حالات إلى المستشفى

 تنفيذ ندوات وجلسات توعية 

كما شهدت القافلة الطبية تنفيذ ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، عن الكشف المبكر لأورام الثدي، ودعم صحة الأم والجنين تحت إشرا ف الدكتورأحمد عبد الحكيم  مدير القوافل الطبية العلاجية

محافظ الشرقية يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بالقنايات

 محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بجميع أنحاء المحافظة، لضمان وصول الخدمات الطبية المجانية لكل مواطن في مختلف المناطق، دعمًا للحق في الرعاية الصحية المتكاملة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور احمد البيلى وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية القوافل الطبية المجانية المركز الطبي الحيى العاشر مدينة العاشر من رمضان

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بالقنايات

محافظ الشرقية يختتم زيارته لمدينة القنايات

محافظ الشرقية يودّع رئيس ديرب نجم: كان نموذجًا في الإخلاص والعطاء (صور)

وزير الصحة يبحث مع محافظ الشرقية التوسع في إنشاء مستشفيات جديدة

الأكثر قراءة

السوبر المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وسيراميكا بعد 15 دقيقة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

صاحب برنامج الإعجاز العلمي في القرآن، وفاة زغلول النجار بالأردن

البلدي تتراجع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد بالأسواق (آخر تحديث)

ماسك: روبوت "أوبتيموس" سيحقق وفرة اقتصادية عالمية ويقضي على الفقر

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف حقيقة وفاة إسماعيل الليثي إكلينيكيا (فيديو)

رقص واحتفالات، أجواء مميزة قبل مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحذر من التعصب الرياضي قبل نهائي السوبر: "شجع فريقك ولا تجرح الآخرين"

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بسماع اخبار سعيدة في القريب العاجل

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

المزيد
الجريدة الرسمية