توقيع الكشف الطبى على ٢٠٩٢ مواطنا في قافلة بالعاشر فى الشرقية

18 حجم الخط

اكد الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن فريق عمل القوافل الطبية العلاجية التابعة للمديرية نفذ قافلة طبية مجانية شاملة بالمركز الطبى بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان حيث تم توقيع الكشف الطبي على ٢٠٩٢مواطن من أهالى المدينة وصرف العلاج اللازم لهم،

تخصيص عيادتين للاطفال

وشملت الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة من خلال القافلة الطبية المجانية علي مدار اليومين الماضيين 11عيادة بها ١٠ تخصصات طبية المتمثلة فى الباطنة والجراحة العامة والعظام والأطفال والنساء والتوليد،و الجلدية والتناسليةبالاضافة الى تنظيم أسرة، والأنف والأذن والحنجرة ثم الرمد، والأسنان" وتخصيص عيادتين لتخصص الأطفال

تحويل 8 حلات للمستشفيات

واشار البيلى الى انه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على (٨٨٣) مواطنًا من أهالي المدينة، مع تحويل (٥) حالات إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات وتلقي الرعاية اللازمة.وفي اليوم الثاني تم توقيع الكشف الطبي على (١٢٠٩) مواطنين، وتم تحويل (٣) حالات إلى المستشفى

تنفيذ ندوات وجلسات توعية

كما شهدت القافلة الطبية تنفيذ ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، عن الكشف المبكر لأورام الثدي، ودعم صحة الأم والجنين تحت إشرا ف الدكتورأحمد عبد الحكيم مدير القوافل الطبية العلاجية

محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بجميع أنحاء المحافظة، لضمان وصول الخدمات الطبية المجانية لكل مواطن في مختلف المناطق، دعمًا للحق في الرعاية الصحية المتكاملة

