بطل “Squid game” أوه يونج سو يحصل على براءة من تهمة التحرش

تمت تبرئة الممثل أوه يونج سو، المعروف بدوره في مسلسل "Squid Game" العالمي الذي حقق نجاحا كبيرا على نتفليكس، من تهم الاعتداء غير اللائق بعد حكم من محكمة الاستئناف ألغى إدانته السابقة.

ففي 11 نوفمبر، ألغت الدائرة الجنائية 6-1 بمحكمة مقاطعة سوون دائرة الاستئناف حكم المحكمة الأدنى، وأصدرت حكم بالبراءة لأوه، الذي وجهت إليه تهمة التحرش القسري بزميلة مسرحية مبتدئة.

وسبق واتهم بمعانقة وتقبيل زميلة مسرحية، عرفت باسم "أ"، دون موافقتها أثناء إقامتها في دايجو لحضور عرض مسرحي في أغسطس 2017. كما زعم أنه قبل "أ" على الخد أمام مسكنها في الشهر التالي.

وظهرت القضية لأول مرة في ديسمبر 2021، عندما تقدمت "أ" بشكوى للشرطة، في حين قررت الشرطة في البداية عدم إحالة القضية إلى النيابة العامة، دفع استئناف "أ" مكتب المدعي العام لمنطقة سوون في سيونجنام إلى إعادة فتح التحقيق، وفي نوفمبر 2022، وجه المدعون العامون لائحة اتهام إلى أوه دون احتجازه.

في المحاكمة الأولى، أدانت المحكمة أوه، مستندة إلى مصداقية شهادة الضحية، وحكمت عليه بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بالإضافة إلى 40 ساعة من برنامج علاجي للعنف الجنسي، واستأنف كل من أوه يونج سو والادعاء العام الحكم، حيث طالب المدعون العامون بالسجن لمدة عام واحد في كل من المحاكمتين الأولى والثانية.

وخلال إفادته الأخيرة في جلسة الاستئناف، أعرب أوه عن ندمه العميق على هذه المحنة لكنه أصر على براءته قائلا: "في سني، أشعر بالخجل من الوقوف أمام المحكمة. إذا كان سلوكي آنذاك خاطئ ويعتبر جريمة، فسأقبل العواقب. ولكن حتى الآن، أعتقد أنه لم يكن هناك شيء في أفعالي يمكن اعتباره غير لائق. لقد تحطمت سنوات حياتي الثمانين. إنها مؤلمة وفارغة. آمل فقط أن أعود إلى مكاني الصحيح."

وفي النهاية ألغى قرار محكمة الاستئناف الإدانة السابقة، وبرأ أوه من جميع التهم.

أوه يونج سو، الذي اشتهر دوليا بتجسيده دور اللاعب 001 الحكيم والغامض في مسلسل "لعبة الحبار"، هو أحد أكثر الممثلين المخضرمين في كوريا الجنوبية، حيث امتدت مسيرته المهنية لأكثر من خمسة عقود.

