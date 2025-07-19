نجم "Squid Game" يتصدر التريند برقصة مفاجئة في حفل جوائز "Blue Dragon" (فيديو)

تصدر النجم العالمي لي بيونغ هون، بطل المسلسل الشهير "Squid Game"، عناوين الأخبار وأحدث ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد عرض مقطع فيديو له وهو يؤدي رقصة "البريك دانس" بشكل غير متوقع خلال حفل توزيع جوائز "Blue Dragon Series Awards" الذي أُقيم في 18 يوليو بمدينة بارادايس سيتي في إنتشون، وتم بثه مباشرة على قناة KBS 2TV.

شهد الحفل افتتاحية مميزة قدّمها إم سي وان بأداء احتفالي لفت الأنظار. وبعد مجموعة من الأغاني الناجحة، توقف إم سي وان بشكل مفاجئ، ليُعرض بعدها فيديو قديم لـلي بيونغ هون وهو يرقص البريك دانس، الأمر الذي أثار دهشة جميع الحضور، بمن فيهم لي بيونغ هون نفسه، الذي بدت عليه علامات الصدمة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد قام إم سي وان بتقليد حركات رقص لي بيونغ هون في الفيديو، ما أشعل حماس الجمهور الذي قابله بهتافات مدوية.

"افتتاحية أسطورية" وتعليقات طريفة

وعلّق مقدم الحفل جون هيون مو على هذا الموقف الطريف قائلًا: "لقد كانت افتتاحية أسطورية"، مضيفًا بتعليق ساخر: "كان من المثير للإعجاب رؤية مدى توتر لي بيونغ هون، قلقًا من أن يطلب منه إم سي وان الرقص".

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