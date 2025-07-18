الجمعة 18 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

Squid Game يودع جمهوره بفيديو مؤثر بعد اختتام موسمه الثالث

Squid Game، فيتو
Squid Game، فيتو

أسدل مسلسل "لعبة الحبار" (Squid Game) الستار على ملحمته الدرامية المثيرة مع إصدار فيديو وداع أخير، مؤكدًا نهاية الموسم الثالث الذي أسر قلوب الملايين حول العالم.

اختتم الموسم الثالث من سلسلة نتفليكس الشهيرة الرحلة المشوقة لشخصياتها الرئيسية، وعلى رأسهم سونغ جي هون (لي جونغ جاي)، الذي عاد إلى المنافسة المميتة بدافع مهمة شخصية. كما سلط الضوء على الرجل الأمامي (لي بيونغ هون)، الذي أخفى هويته للتسلل إلى أعماق اللعبة، بالإضافة إلى المتسابقين الناجين الآخرين الذين واجهوا الفصل الأخير من هذه اللعبة الوحشية.

في 17 يوليو الجاري، نشر القائمون على مسلسل "لعبة الحبار" فيديو "الوداع" الأخير، مقدمين لجمهورهم نظرة مؤثرة على المسلسل الذي حقق نجاحًا عالميًا مدويًا. يعيد الفيديو زيارة الأماكن المسكونة التي شهدت أحداث الألعاب، حيث يظهر الرجل الأمامي وهو يضغط على زر أحمر، مما يتسبب في إغلاق سقف ساحة اللعبة وإلقاء ظل على الدمية الشهيرة "يونغ هي".

مع انطفاء الأنوار تدريجيًا في جميع مراحل اللعبة الاثنتي عشرة التي ظهرت على مدار المواسم الثلاثة، يُظهر الفيديو تفككًا كئيبًا لعالم اللعبة بأكمله. وتظهر المشاهد الحراس ذوي البدلات الوردية وهم يقومون بتنظيف بقع الدماء وجمع أدوات العرض، مستحضرين بذلك ذكريات اللاعبين اليائسين الذين خاطروا بكل شيء في سبيل البقاء على قيد الحياة.

وفي اللحظات الختامية للفيديو، تُطفأ أضواء LED التي تمثل كل متسابق واحدًا تلو الآخر، حتى ينطفئ أخيرًا آخر ضوء يخص شخصية جي هون. تعد هذه الخاتمة رمزية ومؤثرة للغاية لمسلسل استطاع أن يأسر الجماهير في جميع أنحاء العالم ويترك بصمة لا تُمحى في تاريخ صناعة التلفزيون.

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squid game مسلسل لعبة الحبار لعبة الحبار الموسم الثالث لي جونغ جاي لي بيونغ هون

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