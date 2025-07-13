"Squid Game 3" يتصدر قائمة المسلسلات الأكثر تداولًا للأسبوع الثاني على التوالي

يواصل المسلسل الدرامي الشهير "Squid Game 3" تصدره لقائمة المسلسلات الأكثر تداولًا للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك وفقًا لبيانات شركة Good Data. تعتمد الشركة في تصنيفاتها الأسبوعية على جمع وتحليل البيانات من مصادر متنوعة تشمل المقالات الإخبارية، والمدونات، والمجتمعات الإلكترونية، ومقاطع الفيديو، ووسائل التواصل الاجتماعي، المتعلقة بالمسلسلات المعروضة حاليًا أو التي من المقرر عرضها قريبًا.

"Squid Game 3" يحافظ على صدارته

لم يكتفِ مسلسل "Squid Game 3" بتصدر قائمة المسلسلات الأكثر إثارة للضجة، بل حقق أداءً قويًا ضمن قائمة أفضل 10 مسلسلات درامية. وفي قائمة الممثلين، ارتقى النجم لي جونغ جاي إلى المركز الثاني، بينما حافظت جو يوري على مركزها العاشر، مما يؤكد الشعبية الجارفة للمسلسل وأبطاله.

صعود "Good Boy" وتألق بارك بو غوم

وشهدت قائمة المسلسلات هذا الأسبوع صعود مسلسل "Good Boy" ليحتل المركز الثاني، وفي الوقت نفسه، حافظ النجم بارك بو غوم، بطل المسلسل، على مركزه الأول في قائمة الممثلين الأكثر تداولًا، بينما تقدمت زميلته كيم سو هيون لتحتل المركز السادس، مما يعكس النجاح الكبير الذي يحققه المسلسل وممثليه.

"Love in Distress" يقتنص المركز الثالث

حل مسلسل "Love in Distress" في المركز الثالث ضمن قائمة المسلسلات الأكثر تداولًا لهذا الأسبوع. وقد شهدت قائمة الممثلين تألق نجمي المسلسل، حيث ارتقى تشو يي هيون إلى المركز الثالث، بينما احتل تشو يونغ وو المركز الخامس، مما يدل على اهتمام الجمهور بأدائهما.

"Law and City" يدخل المنافسة بقوة

دخل مسلسل tvN الجديد "Law and City" قائمة المسلسلات الأكثر تداولًا ليحتل المركز الرابع. كما شهدت قائمة الممثلين دخول بطلي المسلسل، لي جونغ سوك ومون كا يونغ، ليحتلا المركزين الرابع والسابع على التوالي، مما يشير إلى بداية قوية للمسلسل وجذب انتباه الجمهور.

وحافظ مسلسل "SBS "Our Film على مركزه الخامس في قائمة المسلسلات الدرامية. وفي قائمة الممثلين، احتل النجمان نامكونغ مين وجيون يو بين المركزين الثامن والتاسع على التوالي، مما يؤكد استمرارية شعبية المسلسل وأبطاله.

أبرز 10 مسلسلات درامية لهذا الأسبوع

Squid Game 3 Good Boy Love in Distress Law and City Our Film The First Night with the Duke To the Eagle Brothers Youth Spring The Queen's House Holmes Salon

أبرز 10 ممثلين دراميين لهذا الأسبوع

بارك بو غوم ("Good Boy") لي جونغ جاي ("Squid Game 3") تشو يي هيون ("Love in Distress") لي جونغ سوك ("Law and City") تشو يونغ وو ("Love in Distress") كيم سو هيون ("Good Boy") مون كا يونغ ("Law and City") نامكونغ مين ("Our Film") جيون يو بين ("Our Film") جو يوري ("Squid Game 3")

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