"squid game" يكتسح جوائز "Gold Derby" وتوب يتفوق على لي بيونغ هون

أعلنت جوائز "Gold Derby" التلفزيونية لعام 2025 عن نتائجها اليوم، التاسع عشر من أغسطس، حيث شهد الحفل سيطرة كاملة للمسلسل العالمي "لعبة الحبار"، الذي حصد ست جوائز كبرى.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للجوائز، فاز "squid game" بجائزة أفضل مسلسل درامي، وتوالت الجوائز الفردية لأبطاله؛ حيث نال الممثل لي جونغ جاي جائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي عن دوره في شخصية "سونغ جي هون"، في حين حصدت الممثلة كانغ آي شيم جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن تجسيدها لشخصية "جانغ جيوم جا"، زوجة "أوه إيل نام". كما فاز الممثل الشهير غونغ يو بجائزة أفضل ضيف شرف عن دوره كـ"رجل الداغاجي". ولم يقتصر التكريم على الممثلين فقط، بل فاز طاقم العمل بجائزة أفضل طاقم.

وكانت المفاجأة الأبرز في الحفل هي فوز توب (تشوي سونغ هيون)، عضو فرقة الكيبوب "بيغ بانغ"، بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في شخصية "ثانوس". وأثار فوزه اهتمامًا واسعًا بعد تفوقه على الممثل المخضرم لي بيونغ هون، الذي كان مرشحًا في نفس الفئة عن دوره كـ"الرجل الرئيسي".

يُذكر أن جوائز "غولدن ديربي" التلفزيونية، التي تحتفي في دورتها الثانية والعشرين بالتميز في الأعمال الدرامية، والكوميدية، والرسوم المتحركة، والأفلام، قدمت هذا العام جوائزها في 30 فئة مختلفة، لتكريم الإنتاجات الصادرة بين عامي 2024 و2025. ويُعزى اكتساح "لعبة الحبار" للجوائز إلى النجاح الساحق الذي حققه موسماه الثاني الصادر في ديسمبر 2024 والثالث الصادر في يونيو 2025.

