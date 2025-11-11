سألت كل المجروحين، تعرف على الأغنية التي غيرت حياة إسماعيل الليثي

18 حجم الخط

شيعت منذ قليل جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي من مسجد ناصر بمنطقة إمبابة بالجيزة، بحضور عدد من الفنانين في مقدمتهم الفنان مصطفى كامل.

سألت كل المجروحين محطة هامة في مشوار إسماعيل الليثي

وُلد إسماعيل الليثي في حي إمبابة بمحافظة الجيزة، وعشق الغناء منذ طفولته، وعمل الليثي في عدد من المهن البسيطة قبل الشهرة من أجل إعالة نفسه، كما سعى إلى تحقيق حلمه في الغناء، وبدأ مشواره الفني في سن مبكرة، وبالرغم من موهبته وقدراته الفنية إلا أن أغنية "سألت كل المجروحين" كانت بمثابة نقطة التحول في مشواره الفني.

وقدم هذه الأغنية في مسلسل ابن حلال عام 2014 بطولة الفنان محمد رمضان والذي يعتبره الليثي “وش الخير” عليه، حيث عرفه الجمهور بسبب هذه الأغنية التي حققت نجاحًا مدويًا، كما أنها جعلت اسمه حاضرًا بقوة في الوسط الفني وأبرزت إمكانات صوته، لتنهال عليه بعدها عروض الدراما والسينما.

وحرص الليثي على تكرار التعاون مع محمد رمضان في أكثر من عمل، وقدم له عدة أغنيات في مسلسلاته واصل بها الليثي نجاحه مثل “ابن دمي” و"اللي عنده أب زيك".

رحيل إسماعيل الليثي

وكان الفنان الشعبي إسماعيل الليثي قد توفى أمس بعد تعرضه لحادث سير مؤلم منذ أيام، نُقل على إثره إلى مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا.

وفاة إسماعيل الليثي

وخيم الحزن على الوسط الفني الشعبي، عقب الإعلان عن وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، متأثرًا بإصابته.

وكشف أحد المقربين من إسماعيل الليثي أنه منذ دخوله المستشفى لم يفق إلا دقيقة واحدة فقط، ردد فيها اسم نجله الراحل، ودخل في غيبوبة إلى أن فارق الحياة.

ودخلت زوجته شيماء سعيد في نوبة بكاء شديدة فور تأكيد خبر الوفاة، وسط محاولات من الأهل والأقارب لتهدئتها، بعد أن كانت تتمسّك بالأمل في تحسّن حالته خلال الأيام الماضية.

