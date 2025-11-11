ندوة لمناقشة "بردية الفلاح الفصيح" في بيت السناري

18 حجم الخط

يستضيف بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان "قراءة بردية الفلاح الفصيح: قراءة من المصادر الأصلية إلى العربية الفصحى والعامية"، وذلك يوم الأحد 23 نوفمبر 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً.

يحاضر في الندوة نخبة من الباحثين والمثقفين والمتخصصين في علم المصريات، حيث يقدم الدكتور عمرو الهوارى، أستاذ علم المصريات بجامعة بون الألمانية والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، رؤيته حول النظرية الثقافية ودراسات ما بعد الاستعمار، بينما يتناول أحمد عثمان، الباحث في الدكتوراه بكلية علم المصريات بالجامعة الأمريكية وجامعة كولون بألمانيا، مناهج وممارسات الترجمة الثقافية، ويقدم أكرم مصطفى، السيناريست والمخرج بمسرح الطليعة، القراءة الأدائية لقصة "الفلاح الفصيح".

تناول الندوة تقديم بردية "الفلاح الفصيح"، عبر ترجمة مباشرة من المصادر الأصلية إلى العربية الفصحى والعامية، لتضييق الفجوة بين الأبحاث الأكاديمية والجمهور. وتركّز الندوة على توضيح الإطار الثقافي والفكري للمصريين القدماء بالاستفادة من علم المصريات الحديث، وتشمل قراءة للنص ومناقشة للترجمة الثقافية التي تسعى لإحياء الطاقة الاجتماعية للنصوص القديمة من خلال الاعتماد على أساليب تناسب الثقافة والبيئة المصرية لتصبح في متناول الجمهور المعاصر.

وتأتي هذه الندوة في إطار جهود مكتبة الاسكندرية لتعزيز التواصل بين البحث الأكاديمي والجمهور، وتسليط الضوء على التراث المصري القديم بطريقة معاصرة وميسرة، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للحضور لفهم السياق الثقافي والفكري للمصريين القدماء، واكتشاف طرق جديدة لتقديم النصوص التاريخية بأسلوب حي ومؤثر، من خلال الجمع بين البحث العلمي، والترجمة الدقيقة، والقراءة المبتكرة، كما تسعى الندوة إلى تحفيز الحوار حول دور الترجمة الثقافية في تقريب النصوص القديمة من المجتمع الحديث، وتشجيع الاهتمام بالتراث المصري باعتباره مورد ثقافي حيوي يعزز الانتماء والهوية الوطنية.

