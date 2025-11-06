الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"التذوق الموسيقي" للدكتور مروان فوزي في بيت السناري

ندوة التذوق الموسيقي،
ندوة التذوق الموسيقي، فيتو
18 حجم الخط

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان "التذوق الموسيقي"، يقدمها الدكتور الموسيقار مروان فوزي، وذلك يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، في تمام السادسة مساء، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

تتناول الندوة مفهوم التذوق الموسيقي وأهميته في تنمية الحس الجمالي والقدرة على الاستماع الواعي، من خلال تحليل عناصر الموسيقى وتوضيح العلاقة بين اللحن والإيقاع والكلمة، وكيفية تمييز المدارس والأساليب الموسيقية المختلفة وتقدير الجماليات الفنية في العمل الموسيقي. 

كما تتطرق الندوة إلى تطور الموسيقى العربية والعالمية عبر العصور، واستعراض أبرز المحطات التاريخية التي أثرت في نشأة القوالب الموسيقية وتطورها، وصولا إلى الاتجاهات الحديثة في التلحين والأداء.

وتأتي الندوة في إطار الاهتمام بنشر الثقافة الموسيقية والفنية، وتنمية الحس الفني والجمالي لدى الجمهور، وتعزيز الوعي بدور الموسيقى كأحد روافد الإبداع الإنساني ووسائل التعبير الوجداني.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور مروان فوزي هو أستاذ التأليف والتحليل الموسيقي بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، ويُعد من أبرز المتخصصين في موسيقى الفيلم وعلم الجمال الموسيقي، وله العديد من الأبحاث والدراسات التي تتناول العلاقة بين الموسيقى والدراما، وحرفيات التأليف والتحليل الموسيقي، ودور الموسيقى في التعبير الفني وبناء الصورة السمعية في الأعمال السينمائية والمسرحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيت السناري مكتبه الإسكندرية قطاع التواصل الثقافي الدكتور مروان فوزي الموسيقى والدراما

مواد متعلقة

بيت السناري يناقش كتاب "إسلام بلا أوروبا"

مناقشة المجموعة القصصية "حكاية العمر" لغادة مأمون ببيت السناري الإثنين المقبل

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

هل يمكن فتح حساب بالبطاقة الشخصية فقط في بنك مصر؟

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

ابنة كريم محمود عبد العزيز تثير الجدل بسبب الهجوم على دينا الشربيني وروبي

خدمات

المزيد

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

هل يمكن فتح حساب بالبطاقة الشخصية فقط في بنك مصر؟

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل قراءة سورة يس ليلة الجمعة للميت

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز طلاق زوجتي إذا كانت لا تبادلني نفس المشاعر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية