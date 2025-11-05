بيت السناري يناقش كتاب "إسلام بلا أوروبا"

18 حجم الخط

يستضيف بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، الندوة الفكرية التي ينظمها مركز نهوض للدراسات والبحوث لمناقشة كتاب “إسلام بلا أوروبا”، وذلك يوم الثلاثاء 11 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري بالقاهرة.

يحاضر في الندوة كل من الدكتور شكري مجاهد أستاذ الأدب الإنجليزي والمقارن بجامعة عين شمس، والمدير الأسبق للمركز القومي للترجمة، والدكتور عماد أبو غازي المؤرخ والأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة ووزير الثقافة الأسبق، وإيهاب الملاح الكاتب والناقد، مدير تحرير مجلة أكتوبر، ومسؤول النشر بدار المعارف، ويدير الندوة الدكتور أحمد محمود إبراهيم أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة.

ومن المقرر أن تتناول الندوة مناقشة كتاب “إسلام بلا أوروبا.. الفكر الاصلاحي الاسلامي في تراث القرن الثامن عشر”، الذي يقدم رؤية مغايرة على الاحتكاك المباشر بالحداثة الأوروبية، مبرزًا كيف شهدت تلك الحقبة نشاطًا فكريًا واسع النطاق، أعاد فيه العلماء والمفكرون صياغة العلوم الشرعية وتجاوزوا الخلافات الطائفية، برؤية أصيلة ومستقلة عن التأثير الأوروبي، مما جعلها من أكثر الفترات ثراءً في التاريخ الثقافي والفكري الإسلامي.

وتأتي هذه الندوة في إطار الحرص على دعم الحركة الفكرية والبحثية، وتشجيع الحوار الثقافي حول قضايا الفكر الإنساني، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي وتعزيز التواصل بين الباحثين والجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.