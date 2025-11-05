مناقشة المجموعة القصصية "حكاية العمر" لغادة مأمون ببيت السناري الإثنين المقبل

18 حجم الخط

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة المجموعة القصصية "حكاية العمر" للكاتبة غادة مأمون.

ومن المقرر عقد الندوة يوم الإثنين الموافق 10 نوفمبر الجاري، في تمام السادسة مساء، بمقر بيت السناري الأثري في السيدة زينب بالقاهرة.

وتركز الندوة على تحليل بنية المجموعة وأسلوبها وأفكارها، بالإضافة إلى مناقشة أبعادها الفنية والإنسانية، حيث تتناول القصص تقاطعات الذات الأنثوية مع الواقع الإنساني في إطار سردي يمزج بين الحس الواقعي والتأمل الداخلي، ويعكس تنوع التجارب الشعورية والوجودية التي تمر بها المرأة في مراحل حياتها المختلفة.

الكاتبة غادة مأمون

جدير بالذكر أن الكاتبة غادة مأمون لها إصدارات أدبية سابقة تشمل رواية "عندما يتحدث الصمت" والمجموعة القصصية "حكاية العمر"، ولها أيضا مجموعة قصصية أخرى تحت الطبع، كما رشحت بعض قصصها لتحويلها إلى أعمال درامية، وعملت مأمون مُعدة برامج في عدد من القنوات الفضائية، وهي عضو في العديد من المنتديات الأدبية والثقافية، وشاركت في لقاءات ثقافية متعددة بالتلفزيون المصري.

