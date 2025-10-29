الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بيت السناري يستضيف ندوة "صمود نسوي في مواجهة أزمة المناخ"

ندوي صمود نسوي، فيتو
ندوي صمود نسوي، فيتو

يستضيف بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ندوة تحت عنوان «صمود نسوي في مواجهة أزمة المناخ»، والتي تنظمها مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وذلك يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً.

يحاضر في الندوة كل من يسرا فودة، مديرة مشروعات في «بوتن أب» ومستشارة تغير المناخ ومشاركة الشباب بمنظمة اليونيسف، وهبة ممتاز، مؤسسة شبكة «نواه» الإيكو-فيمينست في مصر، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة نبتة للتنمية المستدامة، وعلا موسى، مديرة مشروعات بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، واستشاري نوع اجتماعي.

وتركز الندوة على دمج قضايا النوع الاجتماعي في سياسات المناخ، واستعراض التحديات التي تواجه مشاركة النساء، مع بحث سبل تعزيز التعاون المجتمعي والتكيف العادل من خلال إجراءات مناخية تراعي النوع الاجتماعي، ومناقشة قضايا الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وحقوق العمل وملكية الأراضي الزراعية، بما يسهم في تحقيق عدالة مناخية شاملة تضمن مشاركة فاعلة ومتساوية للجميع في مواجهة التحديات البيئية.

تأتي الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي البيئي والاجتماعي، ودعم الجهود الوطنية نحو عدالة مناخية تراعي النوع الاجتماعي، وتعزيز دور المرأة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة والتكيّف مع التغيرات البيئية.

الجريدة الرسمية