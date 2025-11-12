مؤتمر جماهيري في شبين القناطر لدعم القائمة الوطنية

18 حجم الخط

يُنظم حزب مستقبل وطن، اليوم، مؤتمرًا جماهيريًّا حاشدًا بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لدعم مرشحي الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب، وذلك ضمن سلسلة المؤتمرات الجماهيرية التي يعقدها الحزب بمختلف مراكز المحافظة.

ويشارك في المؤتمر النائب الدكتور محمد سليم، أمين مساعد التنظيم بالأمانة المركزية ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، إلى جانب عدد من مرشحي القائمة الوطنية وقيادات حزب مستقبل وطن بالمركزية والمحافظة، وسط حضور جماهيري متوقع من الأهالي والقيادات الشعبية والتنظيمية.

ويأتي المؤتمر في إطار حرص حزب مستقبل وطن على التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات، واستعراض رؤيته الوطنية الداعمة للدولة المصرية وجهودها في البناء والتنمية، وتعزيز المشاركة السياسية الواعية في الاستحقاق البرلماني القادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.