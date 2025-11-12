الأربعاء 12 نوفمبر 2025
مؤتمر جماهيري في شبين القناطر لدعم القائمة الوطنية

مؤتمر دعم القائمة
مؤتمر دعم القائمة الوطنية بالقليوبية، فيتو
يُنظم حزب مستقبل وطن، اليوم، مؤتمرًا جماهيريًّا حاشدًا بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لدعم مرشحي الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب، وذلك ضمن سلسلة المؤتمرات الجماهيرية التي يعقدها الحزب بمختلف مراكز المحافظة.

ويشارك في المؤتمر النائب الدكتور محمد سليم، أمين مساعد التنظيم بالأمانة المركزية ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، إلى جانب عدد من مرشحي القائمة الوطنية وقيادات حزب مستقبل وطن بالمركزية والمحافظة، وسط حضور جماهيري متوقع من الأهالي والقيادات الشعبية والتنظيمية.

ويأتي المؤتمر في إطار حرص حزب مستقبل وطن على التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات، واستعراض رؤيته الوطنية الداعمة للدولة المصرية وجهودها في البناء والتنمية، وتعزيز المشاركة السياسية الواعية في الاستحقاق البرلماني القادم.

