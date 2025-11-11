محافظ قنا يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الثاني للتصويت

18 حجم الخط

واصل الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا جولاته الميدانية لتفقد عدد من مقار اللجان الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025 لمتابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وسط أجواء من الهدوء والانضباط.

ورافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية.

وشملت الجولة مقر اللجنة الانتخابية بمعهد قنا النموذجي الأزهرى والمقر الانتخابى بمدرسة الحميدات بمدينة قنا.

وخلال جولته حرص المحافظ على متابعة إجراءات تأمين المقار الانتخابية وتيسير دخول وخروج الناخبين موجها بضرورة تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات للمواطنين خاصة كبار السن وذوي الهمم لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر، مؤكدا أن المشاركة الإيجابية حق دستوري وواجب وطني على الجميع.

كما تابع الدكتور خالد عبدالحليم تواجد رؤساء اللجان والمشرفين والقضاة داخل المقار مشيدا بالتنظيم الجيد والتعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية من قوات التأمين والعاملين بالإدارات المحلية والتعليمية والصحية بما يعكس روح المسؤولية والحرص على إنجاح العملية الانتخابية.

وأكد محافظ قنا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف الانتخابي لحظة بلحظة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن واللجنة العليا للانتخابات لرصد أي ملاحظات والتعامل معها بشكل فوري لضمان انسيابية العملية الانتخابية في جميع اللجان.

وأشاد المحافظ بالإقبال المتزايد من المواطنين على صناديق الاقتراع خلال اليوم الثاني، مثمنا وعي أبناء قنا وحرصهم على المشاركة الفاعلة في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان بما يعكس انتماءهم الوطني وإدراكهم لأهمية المشاركة في دعم مسيرة الديمقراطية والتنمية.

وفي ختام جولته وجه الدكتور خالد عبدالحليم الشكر إلى رجال الشرطة وجميع الأجهزة التنفيذية المشاركة في التنظيم والتأمين مؤكدا أن هذا التعاون النموذجي يجسد حرص الدولة على خروج الانتخابات في أبهى صورة تعكس استقرار الوطن وقوة مؤسساته.

