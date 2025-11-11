الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مكتب نتنياهو: لم نتعهد لواشنطن بالإفراج عن مسلحي حماس المحتجزين في رفح

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو
18 حجم الخط

وسط الغموض الذي لا يزال يحيط بمصير عشرات المقاتلين من حركة حماس العالقين في أنفاق بمنطقة رفح جنوب قطاع غزة، أكد رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم يوافق على الإفراج عنهم.

إطلاق سراح الإرهابيين من رفح دون موافقة الحكومة

وأوضح مكتب نتنياهو في بيان، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء لم يتعهد لواشنطن بالإفراج عن مسلحي حماس المحتجزين في رفح، حسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

أتى ذلك، بعدما أعلن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان أن "نتنياهو تعهد للأمريكيين بإطلاق سراح الإرهابيين من رفح دون موافقة الحكومة"، وفق قوله.

كما وصف ليبرمان قرار نتنياهو هذا بـ "الجنون المطلق".

 الخطة الأمريكية لغزة

وكان مسؤول في حركة حماس أوضح سابقًا أن أنقرة تعمل مع الوسطاء على هذا الملف، لكنه لم يخض في تفاصيل المفاوضات الجارية، معتبرًا أنها تتناول "قضية أمنية حساسة".

فيما بحث المبعوث الأمريكي، جاريد كوشنر، أمس الاثنين، مع نتنياهو، قضية المحاصرين في رفح والمرحلة التالية من الخطة الأمريكية لغزة.

كذلك، أشار المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأسبوع الماضي إلى أن حل المسألة سيكون اختبارا للخطوات المستقبلية في خطة وقف إطلاق النار الأوسع نطاقا. وأضاف أنه يمكن حلها من خلال توفير ممر آمن لهم إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس في غزة.

مصير نحو 200 مقاتل 

في حين ذكر مصدران الأسبوع الماضي أيضًا أن مقاتلي حماس المحاصرين في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل من رفح مستعدون لتسليم أسلحتهم مقابل المرور إلى مناطق أخرى في القطاع، وفق ما نقلت حينها وكالة رويترز.

يذكر أن مصير نحو 200 مقاتل كان أدى إلى تعقيد الجهود الرامية إلى نقل محادثات وقف إطلاق النار في غزة التي تجري بين إسرائيل وحماس إلى المرحلة التالية التي تهدف إلى ضمان نهاية دائمة للحرب المستمرة منذ عامين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس رفح جنوب قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو

مواد متعلقة

رسالة حوثية لـ حماس: سنوقف الهجمات على إسرائيل والسفن

بعد تصديق الكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حماس: محاولة لتشريع القتل الجماعي المنظم

واشنطن تطلب من إسرائيل حلًا سريعا لأزمة مقاتلي حماس في رفح

نتنياهو عن السماح بخروج عناصر حماس من نفق رفح: ندرس قرارا يخدم إسرائيل

أسوشيتد برس: كوشنر يقود المحادثات لتأمين ممر آمن لمقاتلين محاصرين من حماس

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي والبوري والجمبري يقترب من الألف جنيه

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

طريقة عمل المهلبية بالقرع العسلي، حلوى دافئة ومختلفة

"معلومات الوزراء" يكشف تكلفة التحول العالمي من الوقود الأحفوري إلى المصادر المتجددة

القبض على فتاتين سرقتا هاتف موظف أمن بالجيزة

اليوم، تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

سعر الدينار الأردني يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads