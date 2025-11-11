مكتب نتنياهو: لم نتعهد لواشنطن بالإفراج عن مسلحي حماس المحتجزين في رفح

18 حجم الخط

وسط الغموض الذي لا يزال يحيط بمصير عشرات المقاتلين من حركة حماس العالقين في أنفاق بمنطقة رفح جنوب قطاع غزة، أكد رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم يوافق على الإفراج عنهم.

إطلاق سراح الإرهابيين من رفح دون موافقة الحكومة

وأوضح مكتب نتنياهو في بيان، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء لم يتعهد لواشنطن بالإفراج عن مسلحي حماس المحتجزين في رفح، حسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

أتى ذلك، بعدما أعلن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان أن "نتنياهو تعهد للأمريكيين بإطلاق سراح الإرهابيين من رفح دون موافقة الحكومة"، وفق قوله.

كما وصف ليبرمان قرار نتنياهو هذا بـ "الجنون المطلق".

الخطة الأمريكي ة لغزة

وكان مسؤول في حركة حماس أوضح سابقًا أن أنقرة تعمل مع الوسطاء على هذا الملف، لكنه لم يخض في تفاصيل المفاوضات الجارية، معتبرًا أنها تتناول "قضية أمنية حساسة".

فيما بحث المبعوث الأمريكي، جاريد كوشنر، أمس الاثنين، مع نتنياهو، قضية المحاصرين في رفح والمرحلة التالية من الخطة الأمريكية لغزة.

كذلك، أشار المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأسبوع الماضي إلى أن حل المسألة سيكون اختبارا للخطوات المستقبلية في خطة وقف إطلاق النار الأوسع نطاقا. وأضاف أنه يمكن حلها من خلال توفير ممر آمن لهم إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس في غزة.

مصير نحو 200 مقاتل

في حين ذكر مصدران الأسبوع الماضي أيضًا أن مقاتلي حماس المحاصرين في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل من رفح مستعدون لتسليم أسلحتهم مقابل المرور إلى مناطق أخرى في القطاع، وفق ما نقلت حينها وكالة رويترز.

يذكر أن مصير نحو 200 مقاتل كان أدى إلى تعقيد الجهود الرامية إلى نقل محادثات وقف إطلاق النار في غزة التي تجري بين إسرائيل وحماس إلى المرحلة التالية التي تهدف إلى ضمان نهاية دائمة للحرب المستمرة منذ عامين.

