واشنطن تطلب من إسرائيل حلًا سريعا لأزمة مقاتلي حماس في رفح

18 حجم الخط

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، نقلًا عن مسؤول أمريكي، أن الإدارة الأمريكية أوضحت لإسرائيل رغبتها في التوصل إلى حل سريع لأزمة مقاتلي حركة حماس في رفح، وذلك عقب إعادة جثة الجندي الإسرائيلي هدار جولدن.



اقتراح بالسماح بالمغادرة مع حصانة



وأضاف المسئول أن واشنطن تعتقد أنه يجب السماح لمقاتلي حماس بالمغادرة من رفح مع منحهم حصانة، في إطار تسوية تضمن وقف التصعيد الميداني، وتجنّب عملية عسكرية واسعة النطاق في المدينة الجنوبية المكتظة بالمدنيين.



ضغط دبلوماسي متزايد على تل أبيب



ويأتي هذا الموقف في ظل ضغوط أمريكية متصاعدة على الحكومة الإسرائيلية لدفعها نحو حل سياسي وإنساني للأزمة في غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية إذا استمرت العمليات العسكرية في رفح دون اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

من جانبه قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داخل الكنيست، أن هدف إسرائيل هو نزع سلاح حركة حماس وتحويل قطاع غزة إلى «منطقة منزوعة السلاح».

وتابع: أن أي قرار بشأن مصير المقاتلين المتحصنين في رفح سيتخذ بما يخدم مصالح إسرائيل وأمنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.