الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

واشنطن تطلب من إسرائيل حلًا سريعا لأزمة مقاتلي حماس في رفح

مقاتلي حماس، فيتو
مقاتلي حماس، فيتو
18 حجم الخط

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، نقلًا عن مسؤول أمريكي، أن الإدارة الأمريكية أوضحت لإسرائيل رغبتها في التوصل إلى حل سريع لأزمة مقاتلي حركة حماس في رفح، وذلك عقب إعادة جثة الجندي الإسرائيلي هدار جولدن.
 

اقتراح بالسماح بالمغادرة مع حصانة
 

وأضاف المسئول أن واشنطن تعتقد أنه يجب السماح لمقاتلي حماس بالمغادرة من رفح مع منحهم حصانة، في إطار تسوية تضمن وقف التصعيد الميداني، وتجنّب عملية عسكرية واسعة النطاق في المدينة الجنوبية المكتظة بالمدنيين.


ضغط دبلوماسي متزايد على تل أبيب
 

ويأتي هذا الموقف في ظل ضغوط أمريكية متصاعدة على الحكومة الإسرائيلية لدفعها نحو حل سياسي وإنساني للأزمة في غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية إذا استمرت العمليات العسكرية في رفح دون اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

من جانبه قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داخل الكنيست، أن هدف إسرائيل هو نزع سلاح حركة حماس وتحويل قطاع غزة إلى «منطقة منزوعة السلاح».

وتابع: أن أي قرار بشأن مصير المقاتلين المتحصنين في رفح سيتخذ بما يخدم مصالح إسرائيل وأمنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

واشنطن إسرائيل مقاتلي حماس رفح حماس هدار جولدن صحيفة جيروزاليم بوست مقاتلي حركة حماس

مواد متعلقة

نتنياهو عن السماح بخروج عناصر حماس من نفق رفح: ندرس قرارا يخدم إسرائيل

مسئول إسرائيلي: أمريكا تضغط لحل مسألة مقاتلي حماس برفح

إعلام عبري: صعوبات إسرائيلية في مواجهة مقاتلي حماس بأنفاق "الخط الأصفر"

الأكثر قراءة

عائلات الهرم تنتفض.. الجابري يتصدر وصناديق الاقتراع تحسم معركة التمثيل

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

9 أصناف من الخضروات تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين النوم

أول تعليق من آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

مدير أعمال إسماعيل الليثي: الدنيا مبقتش فارقة معاه بعد وفاة ابنه (فيديو)

المسنَّات يتصدرن المشهد الانتخابي أمام لجان التصويت في الجيزة

انتخابات النواب 2025، سكرتير لجنة انتخابية يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء غلق صناديق الاقتراع بالمنيا

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصادق الأمين، عالم بالأوقاف يتحدث عن معايير اختيار أعضاء مجلس النواب (فيديو)

الأوقات المباركة ومواضع إجابة الدعاء كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية

ما هو حكم الشرع في الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads