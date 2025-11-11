الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
خارج الحدود

رسالة حوثية لـ حماس: سنوقف الهجمات على إسرائيل والسفن

الحوثي،فيتو
الحوثي،فيتو
وجهت جماعة الحوثيين في اليمن رسالة إلى كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس تشير إلى إيقاف هجماتها على إسرائيل وعلى السفن في البحر الأحمر، وسط وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة.

الحوثي توجه رسالة لحماس بشأن الكيان الإسرائيلي 


كما أكدت في الرسالة أنها " تتابع التطورات عن كثب، وسوف تعود إلى عملياتها في عمق الكيان الصهيوني إذا استأنفت إسرائيل عدوانها على غزة، إلى جانب فرض حظر على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر"، وفق ما أشارت وكالة أسوشييتد برس اليوم الثلاثاء.

الحوثي لم تصدر بيانا رسميا بوقف هجماتها


لكن بالرغم من هذه الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام يمنية موالية للحوثيين، لم يصدر عن الجماعة أي إعلان رسمي يؤكد وقف هجماتهم.

وقبل وقت سابق أكدت جماعة الحوثي أنها واصلت عملياتها ضد إسرائيل على مدار سنتين «بهدف الضغط لوقف حرب الإبادة ومنع تجويع المدنيين في غزة»، مشددةً على استمرار موقفها الداعم للفلسطينيين حتى تحقيق «الهدف الوطني والإنساني».

