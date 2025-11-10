الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو عن السماح بخروج عناصر حماس من نفق رفح: ندرس قرارا يخدم إسرائيل

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو
18 حجم الخط

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داخل الكنيست، أن هدف إسرائيل هو نزع سلاح حركة حماس وتحويل قطاع غزة إلى «منطقة منزوعة السلاح».

 

مصالح الاحتلال بشأن مقاتلي حماس

وتابع: أن أي قرار بشأن مصير المقاتلين المتحصنين في رفح سيتخذ بما يخدم مصالح إسرائيل وأمنه.

 

إخراج مجموعات محاصرة من أنفاق رفح

في وقت سابق أوضح مكتب نتنياهو ومصادر إسرائيلية، أن الاحتلال لن تسمح بمرور عناصر حماس من رفح إلى مناطق آمنة دون ضمانات كاملة بتسليم السلاح أو نزع سلاحهم، وهو موقف أكّدته تصريحات نتنياهو وردود أفعال رسمية على مقترحات الوسطاء.

 

تسارعت في الأيام الأخيرة محادثات وساطة اقترحت صيغًا لإخراج مجموعات محاصرة من أنفاق رفح مقابل ضمانات أو تبادلات محددة، لكن تلقي هذه الاقتراحات رفضًا أو تحفّظًا من جانب إسرائيل حتى الآن، وسط تهديدات متبادلة قد تؤثر على وقف إطلاق النار.

 

أسوشيتد برس: كوشنر يقود المحادثات لتأمين ممر آمن لمقاتلين محاصرين من حماس

حماس: ندعو الوسطاء لمواصلة الضغط على الاحتلال لوقف خرق اتفاق غزة

 

نتنياهو مقاتلي حماس حماس رفح إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي

