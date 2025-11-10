نتنياهو عن السماح بخروج عناصر حماس من نفق رفح: ندرس قرارا يخدم إسرائيل

18 حجم الخط

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داخل الكنيست، أن هدف إسرائيل هو نزع سلاح حركة حماس وتحويل قطاع غزة إلى «منطقة منزوعة السلاح».

مصالح الاحتلال بشأن مقاتلي حماس

وتابع: أن أي قرار بشأن مصير المقاتلين المتحصنين في رفح سيتخذ بما يخدم مصالح إسرائيل وأمنه.

إخراج مجموعات محاصرة من أنفاق رفح

في وقت سابق أوضح مكتب نتنياهو ومصادر إسرائيلية، أن الاحتلال لن تسمح بمرور عناصر حماس من رفح إلى مناطق آمنة دون ضمانات كاملة بتسليم السلاح أو نزع سلاحهم، وهو موقف أكّدته تصريحات نتنياهو وردود أفعال رسمية على مقترحات الوسطاء.

تسارعت في الأيام الأخيرة محادثات وساطة اقترحت صيغًا لإخراج مجموعات محاصرة من أنفاق رفح مقابل ضمانات أو تبادلات محددة، لكن تلقي هذه الاقتراحات رفضًا أو تحفّظًا من جانب إسرائيل حتى الآن، وسط تهديدات متبادلة قد تؤثر على وقف إطلاق النار.

