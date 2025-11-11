الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توروب يكلف عادل مصطفى بإعداد تقرير شامل عن شبيبة القبائل

عادل مصطفى
عادل مصطفى
كلف الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي مساعده عادل مصطفى بإعداد تقرير فني شامل عن فريق شبيبة القبائل الجزائري استعدادا لمباراة الفريقين المرتقبة في مستهل مشوار الفريق في دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة  الأهلي وشبيبة القبائل  يوم السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بـ مباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتوج الأهلي أمس الأول ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي

الجريدة الرسمية