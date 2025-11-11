الأهلي يبدأ إجراءات استخراج تأشيرات المغرب استعدادا لمباراة الجيش الملكي

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
يبدأ الجهاز الإداري بالنادي الأهلي إجراءات استخراج تأشيرة المغرب استعدادا لمباراة الجيش الملكي المغربي المقرر لها يوم ٢٨ نوفمبر الجاري في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة  الأهلي وشبيبة القبائل  يوم السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بـ مباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وتوج الأهلي أمس الأول ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

