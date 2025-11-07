الحوثي: إسرائيل تحاول نزع سلاح ​لبنان​ ليسهل استباحة أراضيها

18 حجم الخط

أكد قائد حركة "​أنصار الله​" في ​اليمن​ ​عبد الملك الحوثي​ أن "العدو الإسرائيلي يحاول نزع السلاح الذي يحمي ​لبنان​ والسلاح الذي يُعيقه عن السيطرة على غزة على مدى عامين".

وفي كلمة له خلال المؤتمر القومي العربي في دورته الرابعة والثلاثين في بيروت، قال الحوثي إن "العدو الإسرائيلي يعلن للجميع أنه يسعى إلى ما يسميه تغيير ​الشرق الأوسط​ وإقامة إسرائيل الكبرى، ومن المؤسف أن البعض لا يزال غافلا ومتنصلا عن المسؤولية في هذه المرحلة وما حدث فيها من عدوان صهيوني لعامين".

وأشار إلى أن "العدو الإسرائيلي يسعى بشراكة أمريكية إلى فرض معادلة الاستباحة"، وقال: "عدوانية العدو الإسرائيلي وأحقاده حقائق واضحة في ممارساته العدوانية في فلسطين ولبنان، وسائر المنطقة ضمن المخطط الصهيوني".

وذكر الحوثي أن "البعض يتنكر ببساطة لحقيقة الثبات العظيم في غزة ولبنان وجبهات الإسناد الذي أرغم العدو على توقف عن عدوانه، ويتجاهلون التجربة الناجحة والردع الذي استمر في لبنان على مدى زمن طويل نتيجة للمعادلة الذهبية: الجيش والشعب والمقاومة".

وأوضح أن "دور جبهات الإسناد كان دورًا بارزًا في هذه الجولة المهمة على مدى عامين، ودور ​حزب الله​ يتصدر جبهات الإسناد بثباته العظيم وإسهامه الرائد والكبير والمؤثر وتضحياته العظيمة".

وقال الحوثي إن "الأعداء يحاولون تشويه الدور الإيراني الداعم للعرب وكأن ما يجري مجرد صراع بين إيران وإسرائيل ولا علاقة للعرب به"، مشددا على "أهمية إفشال العدو الإسرائيلي والاحتفاظ بعناصر القوة والسعي لدعمها وتنميتها".

