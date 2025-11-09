الأحد 09 نوفمبر 2025
جماعة الحوثي لـ كتائب القسام: سنعود إلى عملياتنا العسكرية إذا استأنف الاحتلال عدوانه على غزة

وجهت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، رسالة إلى كتائب القسام — الجناح العسكري لحركة حماس — قالت فيها إن عملياتها العسكرية ستستأنف حال عاود الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مؤكدةً «ثباتها على العهد والوعد بالوقوف معكم مهما بلغت التضحيات».

وأكدت جماعة الحوثي أنها واصلت عملياتها ضد إسرائيل على مدار سنتين «بهدف الضغط لوقف حرب الإبادة ومنع تجويع المدنيين في غزة»، مشددةً على استمرار موقفها الداعم للفلسطينيين حتى تحقيق «الهدف الوطني والإنساني»، بحسب البيان. 

من جهتها، لم يصدر تعليق فوري من كتائب القسام على رسالة الحوثي، كما لم تعلق جهات دولية معنية على طبيعة الرسالة أو تبعاتها.  

الجريدة الرسمية
