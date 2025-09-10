الجميع يعرف خليفة ديشامب، هنري يلمح لاقتراب زيدان من تدريب منتخب فرنسا 

ألمح تيري هنري مجددًا لتعيين زين الدين زيدان مدربًا لمنتخب فرنسا، خلفًا لديديه ديشامب، بعد نهاية كأس العالم 2026، بعدما أعلن الأخير في وقت سابق، رحيله عن الديوك عقب مونديال 2026.

وتواجد هنري رفقة جيمي كاراجر وميكا ريتشاردز في الاستوديو التحليلي الشهير الذي تبثه شبكة قنوات CBS الأمريكية، وتلقى سؤالًا بشأن نيته التقدم بطلب لخلافة المدرب ديديه ديشامب في منتخب فرنسا، بعد نهاية كأس العالم 2026، إلا أن هنري فاجأ الجميع برده.

وأجاب هنري: "لا أعرف ماذا أقول، نحن جميعًا نعرف من سيكون المدرب الجديد لمنتخب فرنسا.. أنتم تعرفون وأنا أعرف، وأتمنى له كل التوفيق".

وأشارت ليكيب الفرنسية إلى أن هنري يقصد زين الدين زيدان، كما هو معروف في الصحافة الفرنسية، إذ يبدو تعيينه مسألة وقت فقط،؟ خاصة أن زيدان يجلس زيدان في منزله، منذ أن ترك ريال مدريد في 2021، رافضًا كل العروض الرسمية من أجل تحقيق حلمه بقيادة فرنسا.

جدير بالذكر أن ديشامب المتوج مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2018، ما زال يحافظ على منصبه منذ ما يزيد عن 13 عامًا.

فرنسا تخطف فوزا هاما أمام آيسلندا

حقق منتخب فرنسا فوزًا هامًّا على نظيره منتخب آيسلندا بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن مباريات الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقدم أيسلندا عن طريق جودجونسن في الدقيقة 21، ثم تعادل مبابي للديوك في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل برادلي باركولا هدف الفوز في الدقيقة 62.

تشكيل فرنسا ضد آيسلندا

حراسة المرمى: منيان.

خط الدفاع: جوليس كوندي، ابراهيما كوناتي، اوباميكانو، ثيو.

خط الوسط: اورلين تشواميني، كونيه، باركولا.

خط الهجوم: اوليز، تورام، كيليان مبابي.

وحقق منتخب فرنسا فوزًا في الجولة الأولى أمام أوكرانيا بهدفين دون رد، وسجل له كيليان مبابي ومايكل أوليز.

فيما حقق منتخب أيسلندا فوزًا عريضًا على حساب أذربيجان بخمسة أهداف دون مقابل، ليتسبب في إقالة المدرب فرناندو سانتوس من منصبه.

ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة بـ6 نقاط، فيما يتجمد رصيد منتخب أيسلندا عند 3 نقاط.

