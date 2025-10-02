وجه جديد يظهر لأول مرة في قائمة منتخب فرنسا لحل أزمة ديشامب

قرر ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، استدعاء وجها جديدا لقائمة الديوك لفترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري.

منتخب فرنسا يواجه أذربيجان وأيسلندا في تصفيات مونديال 2026

يستعد منتخب فرنسا لخوض مباراتين، حيث يستقبل أذربيجان ثم يخرج لمواجهة أيسلندا يومي 10 و13 أكتوبر الجاري، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتحتل فرنسا بطلة العالم مرتين في 1998 و2018 صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من فوزين على أوكرانيا بهدفين دون رد، وأيسلندا 2-1 في أول جولتين، وقد تضمن تأهلها رسميا لنهائيات مونديال 2026 حال الفوز في المباراتين.

ماتيتا ينضم للديوك لأول مرة لحل أزمة غياب المهاجمين

واستدعى ديديه ديشامب للمباراتين، جان فيليب ماتيتا، مهاجم فريق كريستال بالاس الإنجليزي، البالغ من العمر 28 عاما، ليكون هو أحدث الوجوه المنضمة لأول مرة.

لم يكن استدعاء ماتيتا مفاجئًا، نظرًا لنقص قلة الخيارات المتاحة بخط الهجوم بأجندة ديشامب، حيث يغيب عثمان ديمبلي، الحائز على الكرة الذهبية، وزميله ديزيريه دوي، نجمي باريس سان جيرمان، وماركوس تورام، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، وريان شرقي صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي بسبب الإصابات، بينما لا يزال راندال كولو مواني يعاني من نقص في حساسية المباريات مع فريقه الجديد توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأكد ديشامب بالفعل أن وجود ماتيتا يعود بشكل كبير إلى نقص الخيارات الهجومية الحالية تحت تصرفه، على الرغم من استدعاء كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني وهوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وبرر ديشامب قراره في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "أنا معجب كثيرا بقدرات ماتيتا، إنه ليس لاعبا شابا أو صغيرا، على الرغم من مشاركته في معظم فرق الشباب الفرنسية، إلا أنه هداف مميز".

وأضاف ديشامب "ماتيتا يبقى مثل حوالي 50 لاعبًا آخر، قد تلقى أول استدعاء، والأمر متروك لي ولجهازي المعاون لتحديد الخيارات المناسبة لمواجهة الغيابات".

قائمة فرنسا في معسكر شهر أكتوبر

تضم قائمة المنتخب الفرنسي 23 لاعبا، وهم:

حراسة المرمى.. لوكاس شوفالييه (باريس سان جيرمان)، مايك ماينان (ميلان)، بريس سامبا (رين).

خط الدفاع.. لوكا ديني (أستون فيلا)، مالو جوستو (تشيلسي)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، ثيو هيرنانديز (الهلال السعودي)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، جوليس كوندي (برشلونة)، ويليام ساليبا (أرسنال)، دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ).

خط الوسط.. إدواردو كامافينجا (ريال مدريد)، مانو كونيه (روما)، مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ)، أدريان رابيو (ميلان)، خيفرين تورام (يوفنتوس).

خط الهجوم.. ماجنيس أكليوش (موناكو)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، كينجسلي كومان (بايرن ميونخ)، هوجو إيكيتيكي (ليفربول)، جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، كريستوفر نكونكو (ميلان).

وعاد للقائمة كامافينجا ليعوض غياب زميله في ريال مدريد، أوريلين تشواميني، بسبب الإيقاف مباراتين بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بسبب طرده في المباراة الماضية، كما عاد ساليبا على حساب بنجامين بافارد، مدافع مارسيليا، الذي كان متواجدا في معسكر سبتمبر.

