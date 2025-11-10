نائب رئيس الزمالك: زيزو لم يكن صادقًا في أزمة التجديد وحزين من موقف مرتجي

18 حجم الخط

أعرب هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، عن استيائه من تصرف أحمد زيزو نجم الأهلي في مراسم التتويج الأخيرة.

هشام نصر يلوم خالد مرتجي على موقفه

وقال نصر إنه لا يعلم سبب عدم إجبار خالد مرتجي زيزو على المصافحة خلال الحفل، مشيرًا إلى حزنه بعد رؤية عدة صور نشرها مرتجي من تلك اللحظة على صفحته الرسمية.

وأضاف هشام نصر أن موقف زيزو ليس الأول من نوعه داخل النادي، مشيرًا إلى أن نيرة الأحمر، عضو مجلس الإدارة، رفضت لموقف مشابه عندما رفضت إحدى لاعبات كرة الطائرة المصافحة لعضو مجلس إدارة الأهلي، فتم توجيهها بالمصافحة في المرة التالية.

زيزو لم يكن صادقا في مفاوضات التجديد مع الزمالك

وأكد نائب رئيس الزمالك أن “زيزو لاعب كبير وله قيمته الفنية، ولا خلاف على مستواه داخل الملعب”، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن اللاعب لم يكن صادقًا مع إدارة النادي خلال مرحلة المفاوضات في أزمة تجديد العقد.

وختم هشام نصر حديثه بالتأكيد على التزامه بالعمل من أجل نادي الزمالك وجماهيره، مشيدًا بما وصفه بأجمل ما يميز النادي، وهو الانتماء والولاء لقيم النادي وتاريخه العريق.

