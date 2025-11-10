الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نائب رئيس الزمالك: زيزو لم يكن صادقًا في أزمة التجديد وحزين من موقف مرتجي

زيزو يرفض مصافحة
زيزو يرفض مصافحة هشام نصر
18 حجم الخط

أعرب هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، عن استيائه من تصرف أحمد زيزو نجم الأهلي في مراسم التتويج الأخيرة.

هشام نصر يلوم خالد مرتجي على موقفه

وقال نصر إنه لا يعلم سبب عدم إجبار خالد مرتجي زيزو على المصافحة خلال الحفل، مشيرًا إلى حزنه بعد رؤية عدة صور نشرها مرتجي من تلك اللحظة على صفحته الرسمية.

وأضاف هشام  نصر أن موقف زيزو ليس الأول من نوعه داخل النادي، مشيرًا إلى أن نيرة الأحمر، عضو مجلس الإدارة، رفضت لموقف مشابه عندما رفضت إحدى لاعبات كرة الطائرة المصافحة لعضو مجلس إدارة الأهلي، فتم توجيهها بالمصافحة في المرة التالية.

زيزو لم يكن صادقا في مفاوضات التجديد مع الزمالك 

وأكد نائب رئيس الزمالك أن “زيزو لاعب كبير وله قيمته الفنية، ولا خلاف على مستواه داخل الملعب”، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن اللاعب لم يكن صادقًا مع إدارة النادي خلال مرحلة المفاوضات في أزمة تجديد العقد.

وختم هشام نصر حديثه بالتأكيد على التزامه بالعمل من أجل نادي الزمالك وجماهيره، مشيدًا بما وصفه بأجمل ما يميز النادي، وهو الانتماء والولاء لقيم النادي وتاريخه العريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هشام نصر الزمالك زيزو الأهلي نادي الزمالك

مواد متعلقة

نجم الزمالك السابق: زيزو عنده حق وأنا لو مكانه مش هسلم على هشام نصر

صورة زيزو، حساب الأهلي يحتفل بالتتويج بالسوبر المصري علي الزمالك

زيزو يحتفل بأول بطولة له مع الأهلي (صور)

زيزو يتجاهل مصافحة نائب رئيس الزمالك لحظة تسلم ميداليات بطل السوبر (فيديو)

الأكثر قراءة

تحرير 6 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على الكافيهات والعقارات بالمحافظات

9 أصناف من الخضروات تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين النوم

بعد خسارة السوبر المصري، هشام نصر يكشف مصير أحمد عبد الرؤوف وجون إدوارد مع الزمالك

ضبط راكب أجنبي حاول تهريب 5 كيلو حشيش داخل وسادات بمطار القاهرة (صور)

وصول سيارة نقل جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي إلى مستشفى ملوي بالمنيا (فيديو وصور)

محافظ الغربية يتابع حادث انهيار سقف مصنع على العمال بالمحلة ويزور المصابين بالمستشفى (صور)

الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون "إعدام الأسرى" وبن غفير يحتفل بتوزيع الحلوى (فيديو)

المخرج عمرو عابدين يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد صبحي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الصادق الأمين، عالم بالأوقاف يتحدث عن معايير اختيار أعضاء مجلس النواب (فيديو)

الأوقات المباركة ومواضع إجابة الدعاء كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية