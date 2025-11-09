أحمد سعد وتامر حسني يتألقان بديو "حلو المكان" خلال حفلهما في ألمانيا (فيديو)

18 حجم الخط

أحيا النجمان أحمد سعد وتامر حسني، حفلًا مميزًا في ألمانيا، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

حفل أحمد سعد وتامر حسني في ألمانيا

وتألق تامر حسني بعدد كبير من أغانيه الشهيرة ومن أبرزها: معلمين وحبك لو غلطة، وعدد آخر من الأغاني، ويأتي ذاك الحفل بعد نجاحه في باريس.

وفاجأ تامر الجمهور بصعود أحمد سعد على المسرح، ليقدم الثنائي ديو “حلو المكان” وسط تفاعل كبير من الحضور

وكان أشعل النجم تامر حسني حفله على مسرح “دوم دو”، في باريس وسط حضور جماهيري غير مسبوق من أبناء الجاليات العربية المقيمة في أوروبا.

وتسبب حفل نجم الجيل في إغلاق عدد من الطريق بمحيط المسرح، بعد تجمهر الآلاف من محبي تامر حسني أمام المسرح منذ الساعات الأولى من الحفل.

وفاجأ تامر حسني الجمهور، بمشاركة ابنته تاليا على المسرح، وسط تصفيق حار من الجمهور فور صعودها.

وقال نجم الجيل: “تاليا قالت لي واحنا جايين عايزة أشوف شعبيتك”.

