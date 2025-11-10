الإثنين 10 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

مدير أعمال إسماعيل الليثي: الدنيا مبقتش فارقة معاه بعد وفاة ابنه (فيديو)

أكد جيرمي مدير أعمال المطرب الراحل إسماعيل الليثي، أنه تلقى خبر وفاة الراحل وهو يؤدي الخدمة العسكرية، موضحا: " عشت مع الراحل 15 سنة وكان شخصا يتميز بالحنان".


وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج " تفاصيل " المذاع على فضائية "صدى البلد": " منذ رحيل ضاضا نجل المطرب الراحل وهو حزين، والدنيا لم يعد لها قيمة بعد وفاة ابنه، وكان كثير الحديث عنه".


واضاف:" إسماعيل الليثي بعد رحيل ابنه، كان دائم الجلوس بمفرده ويبكي، وكان شخصا كتوما، ولم يكن يتحدث عن أي شيء، وكان نفسه يشوف ابنه، وأهو راح له".
 

