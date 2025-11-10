تعرف على شخصية خالد الصاوي في فيلم "طه الغريب" لحسن الرداد

18 حجم الخط

يلعب الفنان خالد الصاوي ضمن أحداث فيلم “طه الغريب” شخصية طبيب نفسي يقوم بمعالجة حسن الرداد، الذي يتردد على عيادته لمعاناته من انفصام في الشخصية.

ويبدأ خالد الصاوي في مساعدة حسن الرداد في العودة لحياته الطبيعية، ويبدأ في إفشاء أسراره لطبيبه النفسي الذي يعود ويستغلها ضده بعد ذلك ضمن أحداث العمل.

وتشارك الفنانة جميلة عوض ضمن أحداث فيلم “طه الغريب” الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد، وتظهر خلال العمل وهي تجسد شخصية حبيبته.

ويبدأ الفنان حسن الرداد تصوير أول مشاهده في فيلم “طه الغريب” أول ديسمبر المقبل، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وكان المخرج عثمان أبو لبن، قد رشح الفنانة ياسمين رئيس لبطولة فيلم “طه الغريب”، بدلا من الفنانة مي عمر التي اعتذرت عن العمل نظرًا لانشغالها بأعمال فنية أخرى، ولكنها اعتذرت هي الأخرى عن العمل.

فيلم “طه الغريب”

ويعد فيلم "طه الغريب" من الأعمال السينمائية الرومانسية المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، الذي كتب له السيناريو.

وكان من المفترض أن يتم البدء في تصوير العمل منذ عدة أشهر، بمشاركة الفنان حسن الرداد، إلا أنه تم تأجيله نظرًا لانشغال الرداد بتصوير مسلسل “عقبال عندكوا”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

مسلسل "عقبال عندكوا"

مسلسل “عقبال عندكوا” من بطولة الفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وإنتاج أحمد السبكي.

