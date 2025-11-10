طارق العريان يكشف خلال مؤتمر "السلم والثعبان": اتجوزت 3 مرات خلال 24 سنة

18 حجم الخط

قال المخرج طارق العريان إن فيلم "السلم والثعبان – الجزء الثاني" أنضج بشكل كبير مقارنة بالجزء الأول، مؤكدًا أن خبرته الفنية زادت بشكل ملحوظ طوال السنوات الماضية، خاصة بعد مرور 24 عامًا على طرح الجزء الأول.

وأضاف العريان مازحًا: "اتجوزت 3 جوازات"، في إشارة خفيفة إلى التجارب الحياتية التي مر بها خلال هذه الفترة الطويلة.

وقال عمرو يوسف خلال المؤتمر الصحفي لفيلم "السلم والثعبان 2": "لما قرأت سيناريو العمل تحمست بشكل كبير، وكنت أثق بشكل كبير في طارق العريان".

ومن جانبها، أكدت أسماء جلال شعورها بالمسؤولية تجاه دورها، مضيفة: "مشاهد دوري كانت مكتوبة بعناية، وهذه أول مرة أحس أنني في مخرج واثق فيّ".

الفيلم من إخراج طارق العريان، وهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الزوجية من تأليف أحمد حسني.

ويشارك في البطولة أسماء جلال، وظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، وهبة عبد العزيز، وآية سليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.