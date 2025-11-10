رفع علم فلسطين في ألمانيا، أحمد سعد يرد على ماجدة خير الله بعد هجومها عليه

18 حجم الخط

علق المطرب أحمد سعد على هجوم الناقدة ماجدة خير الله عليه، بعد تصرفه في الحفل الذي أحياه في ألمانيا، مرتديًا الشال الفلسطيني، حيث عبرت عن استيائها لرفع أحمد سعد لعلم فلسطين.

أحمد سعد يرد على هجوم ماجدة خير الله

ورد أحمد سعد على الناقدة ماجدة خير الله، مؤكدًا دعمه لفلسطين في الحفل، ورفض تشبيه مصر وفلسطين بـ "الأهلي والزمالك"، قائلًا إن مصر هي الأم التي " شقيت عشان تحقق لهم السلام"

وقال أحمد سعد معلقًا على هجوم الناقدة ماجدة خير الله في رسالة وجهها لها: "تعليق علي ما كتب عليا، علي دعمي لفلسطين في حفل ألمانيا.. في واحده ناقدة... وبتشبه مصر وفلسطين بالأهلي والزمالك"

وتابع أحمد سعد رسالته للناقدة ماجدة خير الله قائلًا: "تعالي أفهمك، مثال: لو أمك كويسة وبخير، وربك ناعم عليها من فضله، ولقيتي أم مرمية في الشارع بتنزف ومش لاقية مكان تنام فيه، فهتفضليها عن أمك، وساعتها أمك هتكون فخورة بيكي لازم ندي أمل للناس"



وأوضح أحمد سعد: "اللي مصر شقيت عشان تحقق لهم السلام، ولحد دلوقتي نايمين في الشارع ومفيش في أيدينا حاجة غير إن إحنا نشد أزرهم".

ماجدة خير الله تهاجم أحمد سعد

وكانت الناقدة الفنية ماجدة خير الله قد هاجمت أحمد سعد، وعبرت عن استيائها الشديد، من تصرفه في الحفل الذي أحياه في ألمانيا، حيث ارتدى الشال الفلسطيني.

وكتبت الناقدة ماجدة خير الله، في تدوينة عبر الفيس بوك، انتقدت فيها المطرب أحمد سعد، حيث قالت: "ليه بعض الفنانين بياخدهم الحماس فيهرطلوا بكلام مش مناسب ومسيء؟ وبديهي أن علم بلادك لازم يكون فوق أي علم آخر، ومفيش عربي أو أفريقي أو من أي جنسية على الأرض ممكن يرفع علم مصر حتى لو بيعشقها فوق علم بلاده".



وأضافت ماجدة خير الله في رسالتها التي وجهتها لأحمد سعد: "فلماذا ترفع أنت علم دولة أخرى وتميزه عن علم مصر؟ هل ينفع واحد أهلاوي يرفع علم الزمالك؟ كان الأهلاوية قطعوه، والعكس صحيح، فلماذا يهون عليك علم بلادك؟"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.