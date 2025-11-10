الإثنين 10 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

تهتك في الرئة وكسر بالجمجمة، تفاصيل التقرير الطبي للراحل إسماعيل الليثي (فيديو)

إسماعيل الليثي،
إسماعيل الليثي، فيتو
كشف السيد حسن عبد العزيز، نقيب المهن الموسيقية بمحافظة المنيا،  التفاصيل الكاملة للحالة الصحية للمطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، منذ لحظة وصوله إلى المستشفى وحتى وفاته، مؤكدًا أنه كان في حالة حرجة للغاية.


وأوضح فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن الفنان الراحل إسماعيل الليثي وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى في حالة شبه متوفية، بعد أن تعرض لحادث سير مروع.


وأضاف نقيب موسيقيين المنيا، أن إصابة إسماعيل الليثي كانت بالغة الخطورة، قائلًا: "كان هناك كسر في قاع الجمجمة وعلى الجانب الأيمن، وتهتك في الرئة ونزيف داخلي، وتهتك في الضلوع، ونزيف في البطن.. كل ما يقال إنه فاق وذكر اسم ابنه، لا أساس له من الصحة، فهو لم يفق ثانية واحدة منذ دخوله المستشفى وحتى وفاته".


وأضاف أن الراحل إسماعيل الليثي دخل غرفة العناية المركزة في قسم الطوارئ بالدور الأرضي فور وصوله، ثم نُقل بعد استقرار حالته إلى الدور الثالث خلال 30 ثانية فقط حرصًا على سلامته، مشيرًا إلى أن أي تحريك خاطئ للسرير كان قد يشكل خطرًا كبيرًا على حياته، قائلًا: "ربنا وفقنا ونُقل فعليًا إلى غرفة في الدور الثالث، لكنه ظل في غيبوبة تامة طوال فترة وجوده بالمستشفى".


وتابع إن المتابعة الطبية كانت دقيقة ولحظة بلحظة بالتعاون مع الطاقم الطبي، شاكرًا وزارة الصحة بمحافظة المنيا، والدكتور أحمد عمر مدير المستشفى، والدكتور محمد نائب المدير، على جهودهم المبذولة، قائلًا: "كنا نتابع الحالة مباشرة مع الأطباء، ولم يكن أحد يعرف أي تفاصيل أخرى، لأن الحالة حرجة جدًا وقد يتوفى في أي لحظة، وكان من الصعب إخبار الأسرة بذلك".


وحول حضور الأسرة، أكد نقيب الموسيقيين أن إخوة الفنان، "أدهم وطارق"، ومدير أعماله أحمد صقر، كانوا على اطلاع بكل تطورات الحالة طوال الوقت، مضيفًا أن زوجة إسماعيل الليثي كانت تتردد على المستشفى على فترات محدودة، نظرًا لظروفها الصحية الخاصة بعملية جراحية.

