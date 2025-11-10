2025 يفجع جمهور الغناء الشعبي برحيل أحمد عامر ومصرع إسماعيل الليثي إثر حادث مروع

18 حجم الخط

لم تكن سنة 2025 عامًا عاديًا في مسيرة الغناء الشعبي، بل تحولت إلى محطة صادمة حملت بين طياتها أخبارًا موجعة لجمهور هذا اللون الأصيل.

ففي النصف الثاني من هذا العام، تلقت الأوساط الفنية صدمة كبيرة برحيل المطرب أحمد عامر إثر أزمة صحية مفاجئة، تاركًا خلفه حزنًا واسعًا بين محبيه وزملائه. ولم يكد الوسط يلتقط أنفاسه حتى جاء نوفمبر بمأساة جديدة، بعدما تعرض المطرب إسماعيل الليثي لحادث سير مروع أثناء عودته من إحياء حفل زفاف.

وهكذا يُسدل الستار على عام استثنائي حمل الكثير من الألم للفن الشعبي وجمهوره، ليبقى في الذاكرة بوصفه بحق «عام الكابوس للمطربين الشعبيين».

رحيل أحمد عامر.. صوت البساطة الذي أخرسه القدر

في الثاني من يوليو 2025، دوّى خبر وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر كالصاعقة على محبيه.



الفنان الذي عرفه الجمهور بصوته القوي وأدائه الصادق، فارق الحياة بعد أزمة قلبية مفاجئة أثناء عودته من عمل فني، تاركًا خلفه رصيدًا من الأغاني التي عبرت عن الشارع والناس البسطاء.

شيّعت جنازته في أجواء حزينة بمحافظته الغربية، وسط دموع الأهل والأصدقاء وزملائه من الوسط الفني.

النقابة نعت الفنان الراحل قائلة: «فقدنا صوتًا شعبيًا نقيًا خرج من بين الناس، وعبر عنهم بصدق».



رحيل عامر في هذا التوقيت لم يكن مجرد فقدان لمطرب، بل خسارة لرمز من رموز الغناء الشعبي الحقيقي الذي ارتبط بالمشاعر اليومية للمصريين.

حادث إسماعيل الليثي.. نجاة بين الحياة والموت

ولم تمضِ سوى أشهر قليلة حتى نزل خبر آخر كالصاعقة، برحيل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عالمنا داخل مستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، متأثرًا بإصاباته البالغة التي لحقت به إثر الحادث المروع الذي تعرض له قبل أيام على الطريق الصحراوي الشرقي أثناء عودته من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط.

وأكدت مصادر طبية داخل المستشفى لـ«فيتو» أن الليثي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة، بعدما تدهورت حالته الصحية خلال الساعات الماضية، رغم محاولات الطاقم الطبي إنقاذه.

وأشارت المصادر إلى أنه كان يعاني من نزيف داخلي وكسور متعددة ناتجة عن قوة التصادم، ما أدى إلى توقف أجهزة الجسم الحيوية واحدة تلو الأخرى.

وكان نقيب المهن الموسيقية بالمنيا، السيد حسن عبد العزيز، قد صرّح في وقت سابق لـ« فيتو» أن الحالة الصحية لليثي كانت حرجة وغير مستقرة، نافيًا حينها ما تردد عن وفاته إكلينيكيًا، قبل أن تتدهور حالته فجر اليوم ليفارق الحياة رسميًا.

