الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فردوس عبد الحميد: الفن بالنسبة لي رسالة والدراما المصرية ما زالت بخير

فردوس عبد الحميد،
فردوس عبد الحميد، فيتو
18 حجم الخط

أكدت الفنانة فردوس عبد الحميد، أنها منذ بداياتها في المجال الفني كانت تبحث عن الانتشار الحقيقي القائم على القيمة وليس الكم، موضحة أنها رفضت العديد من الأعمال التي لم تتوافق مع أهدافها ورؤيتها للفن كرسالة إنسانية ومجتمعية.

وقالت فردوس عبد الحميد، خلال لقائها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "كنت دايمًا باختار أعمال يكون ليها هدف تجاه الناس، ويستفيد منها الجمهور، لأن الفن بالنسبة لي رسالة لازم توصل وتؤثر"، مضيفة: "شاب قال لي مرة كلمة بفتخر بيها جدًا، قال لي أنا لما بتفرج عليكي بحس إنك قاعدة جنبي مش في التلفزيون، وده أسعدني جدًا، حسّيت إني وصلت بصدق للجمهور".

وأوضحت فردوس عبد الحميد أن كل أعمالها كانت تسعى لتقديم قضايا مهمة تسهم في التغيير الاجتماعي، بل إن بعضها كان له دور في تعديل تشريعات وقوانين، مشيرة إلى أنها تختار أعمالها بعناية، وتضع نصب عينيها توصيل الرسالة وليس البحث عن الإثارة.

وتابع: "الفن التلفزيوني له دور كبير جدًا في فتح ملفات تخص المواطن، ولما الجمهور يتفاعل مع القضايا اللي بنعرضها نحس إننا نجحنا فعلًا في مهمتنا"، موضحة أنها عاصرت فترة ذهبية للفن المصري، حين كان الفن يتحدث عن مشكلات الناس ومعاناتهم، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تختلف؛ فحالة التعاطف مع الواقع قلت، رغم وجود بعض الأعمال التي ما زالت تحافظ على المضمون.

وأشادت فردوس عبد الحميد بالأعمال القوية التي عُرضت في رمضان الماضي، قائلة: "كان فيه ست مسلسلات قوية جدًا، جمعت الجمهور قدام التلفزيون، وكان فيها تنوع كبير، وده مؤشر جميل على إن الدراما المصرية ما زالت بخير".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فردوس عبد الحميد الإعلامية كريمة عوض حديث القاهرة الدراما المصرية

مواد متعلقة

فردوس عبد الحميد: كنت خجولة والقدر وحده قادني إلى التمثيل

فردوس عبد الحميد: التحقت بالكونسرفتوار بسبب إمكانياتي الصوتية

الأكثر قراءة

عائلات الهرم تنتفض.. الجابري يتصدر وصناديق الاقتراع تحسم معركة التمثيل

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

9 أصناف من الخضروات تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين النوم

أول تعليق من آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

مدير أعمال إسماعيل الليثي: الدنيا مبقتش فارقة معاه بعد وفاة ابنه (فيديو)

المسنَّات يتصدرن المشهد الانتخابي أمام لجان التصويت في الجيزة

انتخابات النواب 2025، سكرتير لجنة انتخابية يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء غلق صناديق الاقتراع بالمنيا

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصادق الأمين، عالم بالأوقاف يتحدث عن معايير اختيار أعضاء مجلس النواب (فيديو)

الأوقات المباركة ومواضع إجابة الدعاء كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية

ما هو حكم الشرع في الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية