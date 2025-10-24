فردوس عبد الحميد: كنت خجولة والقدر وحده قادني إلى التمثيل

كشفت الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد عن تفاصيل دخولها إلى عالم الفن، مؤكدة أن القدر وحده كان السبب في تغيير مسار حياتها، بعدما كانت فتاة خجولة لا تفكر مطلقًا في الوقوف أمام الكاميرا.

نشأة هادئة داخل أسرة محافظة

وقالت "فردوس عبد الحميد"، خلال لقائها مع الإعلامي محمود السعيد في برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة إكسترا نيوز، إنها نشأت داخل أسرة محافظة تضم ثلاث فتيات، وكانت بطبيعتها تميل إلى الهدوء والانطواء.



وأضافت: "طول عمري كنت خجولة جدًا، ومفيش مرة شاركت في نشاط تمثيلي في المدرسة، ولا حتى فكرت أبقى ممثلة".

إعلان في جريدة غيّر حياتي

وأوضحت أنها ذات يوم كانت تقرأ إحدى الصحف، ولفت انتباهها إعلان عن قبول دفعة جديدة من الفتيات بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بعد أن تبين أن الدفعة السابقة لم تضم عددًا كافيًا من الطالبات المتميزات.

وتصف تلك اللحظة بقولها: "الإعلان ده كان بالنسبالي دقات القدر.. فجأة حسّيت إن دي فرصتي، رغم إني عمري ما فكرت في التمثيل قبل كده".

دعم الأب وموقف القدر

وذكرت أنها أخبرت والدها برغبتها في التقديم، ففوجئ بالأمر لكنه لم يُرد أن يُحبطها، ووافق على أن تذهب بصحبة والدتها إلى المعهد.

وتابعت: "لما وصلت للمعهد، قابلت الدكتور فوزي فهمي – اللي أصبح بعد كده رئيس الأكاديمية – شاف عليّ الحيرة وسألني: جاية ليه؟ قلت له جاية أقدم كممثلة. فسألني: محضّرة مشهد؟ قلت له لأ. ضحك وقال لي: قدّمي برضه".

من الخجل إلى الأضواء

واختتمت فردوس عبد الحميد حديثها قائلة إن تلك اللحظة كانت البوابة الحقيقية لانطلاقها نحو الفن، مؤكدة أن الخجل لم يمنعها من اقتناص الفرصة، بل كان وقودها الأول لتحدي ذاتها ودخول عالم التمثيل.

