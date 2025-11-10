88.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الإثنين

18 حجم الخط

سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية خلال تداولات، اليوم الإثنين، 88.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 5.6% والعرب على 5.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

فيما يتعلق بالتداولات الصافية، سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 132.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 69.2 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

تُظهر هذه البيانات أن المصريين ما زالوا يشكلون الغالبية العظمى من المتعاملين في البورصة المصرية، في حين يستمر الأجانب في التوجه للشراء، بينما يفضل العرب البيع في هذه الجلسة.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.1 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.5 %و سجل العرب 5.3 %.

وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 2.204,7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 2.862,5 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات جلسة الإثنين

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.888 تريليون جنيه.

المؤشر إيجى إكس 30

وهبط مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 40427 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 49782 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 18265 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4414 نقطة.



وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12105 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 16077 نقطة، فيما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4153 نقطة.

