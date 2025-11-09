الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

دعما للمزارعين، انتظام صرف الأسمدة للموسم الشتوي بالإسماعيلية

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
18 حجم الخط

تابع الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل وزارة الزراعة فى محافظة الإسماعيلية، ميدانيا انتظام صرف الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوي داخل عدد من الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة. 

محافظ الإسماعيلية يلتقي طلبة مدرسة 24 أكتوبر خلال زيارتهم لمركز الوثائق

المرور على 15 منشأة طبية "خاصة" واستصدار قرارات بالغلق لـ 5 منشآت مخالفة بالإسماعيلية

 

الجمعيات الزراعية المستهدفة بالمرور 

 

شملت الجولة المرور على جمعيات الوصفية والنصر والفردان الزراعية، حيث تم التأكد من انتظام أعمال الصرف طبقًا لتعليمات اللجنة التنسيقية بوزارة الزراعة. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

توجيهات بسرعة حل مشكلات الصرف 

 

وأكد وكيل وزارة الزراعة فى محافظة الإسماعيلية خلال جولته على ضرورة سرعة التعامل مع أي مشكلات فنية أو تقنية تتعلق بعمليات الصرف أو أنظمة الكروت الذكية، والتواصل الفوري مع المديرية في حال وجود أي معوقات ميدانية لضمان انتظام العمل.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

وفي سياق متصل، كانت مديرية الزراعة قد شكلت عدد ست لجان ميدانية للمرور على الجمعيات الزراعية داخل نطاق المحافظة؛ لمتابعة انتظام صرف الأسمدة على أرض الواقع، وقد شمل المرور عددًا من الجمعيات الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، منها: رواد المحسمة، المحسمة القديمة، القصاصين الجديدة، أبوصوير المحطة، أبوجريش، المحسمة الجديدة، أبو صوير الجديدة، البياضية، الرياض، الرياح، نفيشة، عين غصين، وسرابيوم؛ وذلك للتأكد من انتظام أعمال الصرف وتقديم الدعم الفني للعاملين بها. 

 

 

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن انتظام صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي وضمان وصولها لمستحقيها في المواعيد المحددة، وتذليل أي معوقات تواجه المزارعين،  

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية الجمعيات الزراعيه الموسم الشتوى صرف الأسمدة زراعة الاسماعيلية الكروت الذكية

مواد متعلقة

المرور على 15 منشأة طبية "خاصة" واستصدار قرارات بالغلق لـ 5 منشآت مخالفة بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يلتقي طلبة مدرسة 24 أكتوبر خلال زيارتهم لمركز الوثائق

ضبط 2.5 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالية "100 عام من الحرب إلى السلام"

الأكثر قراءة

تعليق ناري من عمرو أديب بعد خسارة الزمالك السوبر أمام الأهلي (فيديو)

التصريح بدفن جثمان معلم أزهري قُتل أثناء الصلاة داخل مسجد بقنا

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم علي سيلتا فيجو 2/3 في الشوط الأول

اليابان تفوز على البرتغال 2-1 في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

محمد الدماطي: الفوز على الزمالك له مذاق خاص والأهلي يعزز هيمنته بالسوبر

خبيرة طاقة تكشف السر الحقيقي وراء انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته

كلاتينبرج يحسم الجدل بشأن إلغاء هدف الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على لاتسيو 0/1 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بالوصول إلى أعلى المناصب

هل الطلاق بالفرانكو عبر وسائل التواصل يقع؟ عالم أزهري يحسم الجدل

حكم قراءة سورة الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة بعد ختم القرآن

المزيد
الجريدة الرسمية