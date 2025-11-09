دعما للمزارعين، انتظام صرف الأسمدة للموسم الشتوي بالإسماعيلية

18 حجم الخط

تابع الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل وزارة الزراعة فى محافظة الإسماعيلية، ميدانيا انتظام صرف الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوي داخل عدد من الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة.

الجمعيات الزراعية المستهدفة بالمرور

شملت الجولة المرور على جمعيات الوصفية والنصر والفردان الزراعية، حيث تم التأكد من انتظام أعمال الصرف طبقًا لتعليمات اللجنة التنسيقية بوزارة الزراعة.

جانب من الجولة،فيتو

توجيهات بسرعة حل مشكلات الصرف

وأكد وكيل وزارة الزراعة فى محافظة الإسماعيلية خلال جولته على ضرورة سرعة التعامل مع أي مشكلات فنية أو تقنية تتعلق بعمليات الصرف أو أنظمة الكروت الذكية، والتواصل الفوري مع المديرية في حال وجود أي معوقات ميدانية لضمان انتظام العمل.

جانب من الجولة،فيتو

وفي سياق متصل، كانت مديرية الزراعة قد شكلت عدد ست لجان ميدانية للمرور على الجمعيات الزراعية داخل نطاق المحافظة؛ لمتابعة انتظام صرف الأسمدة على أرض الواقع، وقد شمل المرور عددًا من الجمعيات الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، منها: رواد المحسمة، المحسمة القديمة، القصاصين الجديدة، أبوصوير المحطة، أبوجريش، المحسمة الجديدة، أبو صوير الجديدة، البياضية، الرياض، الرياح، نفيشة، عين غصين، وسرابيوم؛ وذلك للتأكد من انتظام أعمال الصرف وتقديم الدعم الفني للعاملين بها.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن انتظام صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي وضمان وصولها لمستحقيها في المواعيد المحددة، وتذليل أي معوقات تواجه المزارعين،

