مسئول أمريكي: إنهاء النفوذ الإيراني كلمة السر في استعادة اللبنانيين نفوذهم على أراضيهم

حث وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، اليوم الإثنين اللبنانيين إلى إنهاء نفوذ إيران عبر حزب الله، مؤكدا أن بلاده جادة للغاية في قطع مصادر تمويل الحزب.

أمريكا تدعو لبنان لإنهاء النفوذ الإيراني

وقال هيرلي خلال لقاء إعلامي في مقر السفارة الأمريكية ببيروت،"نعتقد أن مفتاح استعادة الشعب اللبناني لبلده يكمن في إنهاء النفوذ الإيراني الخبيث من خلال حزب الله".

وأكد هيرلي أن الإدارة الأمريكية الحالية "جادة للغاية في قطع تمويل إيران" التي تقدر الخزانة نقلها أكثر من مليار دولار منذ مطلع العام إلى الحزب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شرع في بناء جدار إسمنتي عند الحدود اللبنانية، خلف الخط الأزرق، بين مستوطنتي "إفيفيم" ونقطة "جلّ الدير" مقابل بلدتي مارون الراس وعيترون جنوب لبنان.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، واستمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار بزعم أن حزب الله اللبناني يعيد بناء قدراته العسكرية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفذ عمليات عسكرية في ثلاث مواقع مختلفة بـ جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من حزب الله.



تصعيد جديد على الجبهة الشمالية للاحتلال



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن المواقع المستهدفة كانت تستخدم لإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن قواته "ستواصل العمل لمنع أي تهديد أمني على الحدود الشمالية".

