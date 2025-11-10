كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يتأخر بهدف أمام إنجلترا في الشوط الأول

18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، أمام نظيره انجلترا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الجولة الختامية بدور المجموعات، لحساب المجموعة الخامسة في كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في قطر وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

وغادر لاعب منتخب مصر أدهم فريد ملعب المباراة، متأثرا بالإصابة في الدقيقة 12 من اللقاء، ليحل محله عبد العزيز الزغبي

وفي الدقيقة يسجل منتخب إنجلترا هدفه الأول عن طريق ريان هيسكي في الـ14 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن على يسار الحارس عمر عبد العزيز، وسط مشاهدة لاعبي دفاع منتخب مصر

وشهد الشوط الأول سيطرة واستحواذا كاملين لصالح منتخب إنجلترا، وأتيحت لهم العديد من الفرص الخطرة أمام مرمى منتخب مصر الذي تراجع لاعبوه لمنتصف ملعبهم وانكمش للدفاع، قبل أن يظهر هجوميا على استحياء في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول

وفي الدقيقة 45+1 أحرز منتخب مصر هدفا لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل

وأعلن أحمد الكاس المدير الفني لـمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، تشكيلة الفريق التي يبدأ بها مواجهة منتخب إنجلترا

يدخل منتخب مصر للناشئين مباراته أمام انجلترا بتشكيل مكون من:

منتخب مصر يتأهل رسميا لدور الـ32 بمونديال الناشئين

وضمن منتخب مصر للناشئين تأهله رسميا لدور الـ32 بكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، بناء على نتائج باقي المجموعات التي أقيمت أمس الأحد في الجولة الأخيرة بهذه المجموعات.

وأكد مسئولو بعثة منتخب مصر للناشئين المتواجدين الآن في العاصمة القطرية الدوحة، أنه بناء على نتائج أمس الأحد في الجولة الأخيرة ببعض مجموعات البطولة، فقد ضمن الفراعنة حجز إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني في مونديال الناشئين بصرف النظر عن مباراته اليوم أمام إنجلترا في ختام مواجهات دور المجموعات بالمونديال.

أوضح مسئولو بعثة منتخب مصر للناشئين في قطر، أن منتخب مصر في حالة الفوز على إنجلترا، سيحتل صدارة المجموعة الخامسة، وفي حالة التعادل سيحتل المركز الثاني، وفي حالة الخسارة سيتأهل ضمن أفضل ثماني منتخبات احتلت المركز الثاني.

منتخب مصر يبحث عن الصدارة

يطمح منتخب مصر للناشئين بقيادة مديره الفني أحمد الكاس لتحقيق الفوز على منتخب إنجلترا في لقاء اليوم، حتى يرفع رصيده إلى 7 نقاط، سعيا للتأهل كأول المجموعة الخامسة، وسط منافسة قوية مع منتخب فنزويلا، الذي يلتقي اليوم أيضا في مواجهة سهلة نسبيا أمام منتخب هايتي.

