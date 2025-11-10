الإثنين 10 نوفمبر 2025
محافظ أسوان يتابع سير العمل بلجان انتخابات مجلس النواب (فيديو وصور)

محافظ أسوان يتابع
محافظ أسوان يتابع الانتخابات فى مركز السيطرة
تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سير العملية الانتخابية وإقبال المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول لإنتخابات مجلس النواب وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وخلال متابعته فى حضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة.

تكثيف الجهود 

أكد الدكتور إسماعيل كمال على مواصلة تكثيف الجهود من مسئولى المحليات بالتعاون مع الجهات المختصة لتسخير كافة الإمكانيات، وتقديم الدعم اللوجستى والإدارى الكامل أمام اللجان الإنتخابية حتى يتسنى للناخبين التوجه لصناديق الإقتراع، وأداء صوتهم فى سهولة ويسر لإختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

 

أشار إلى أنه يتم بالتوازى توفير مقاعد الإنتظار، والكراسى المتحركة لذوى الهمم وكبار السن، فضلًا عن توفير المظلات ومبرادات المياه، وهو الذى يتكامل معه تنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق أجواء جمالية وحضارية أمام اللجان الإنتخابية التى تضم 190 لجنة داخل 189 مركز إنتخابى و4 دوائر إنتخابية لإستقبال مليون و122 ألف، و806 ناخب وناخبة.

 

 

