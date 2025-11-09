أسوان، مديرية التموين تحرر 8 محاضر مخالفات متنوعة لمطعمين شهيرين

18 حجم الخط

حررت مديرية التموين فى أسوان محاضر لمطاعم شهيرة بسبب مخالفات متنوعة، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة لتشديد الرقابة علي الأسواق والمطاعم وظبط حركة تداول السلع بالأسواق.

حملة تفتيشية مكبرة

خرجت الحملة مكونة من إدارة الرقابة التموينية فى أسوان بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية والطب البيطري استهدفت أسواق ومطاعم مدينة أسوان.

أسفرت الحملة عن المرور عن رصد مخالفات فى مطعمين شهيرين، منهما مطعم كشري شهير فى أسوان.

وتم تحرير محضر جنح لحيازة سلع مجهولة المصدر ومحضر جنح نظافة بمعرفة الصحة، و6 محاضر أخرى “جنح” لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.