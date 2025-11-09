الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسوان، مديرية التموين تحرر 8 محاضر مخالفات متنوعة لمطعمين شهيرين

حملة تفتيشية فى أسوان،
حملة تفتيشية فى أسوان، فيتو
18 حجم الخط

حررت مديرية التموين فى أسوان محاضر لمطاعم شهيرة بسبب مخالفات متنوعة، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة لتشديد الرقابة علي الأسواق والمطاعم وظبط حركة تداول السلع بالأسواق.

حملة تفتيشية مكبرة 

خرجت الحملة مكونة من إدارة الرقابة التموينية فى أسوان بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية والطب البيطري استهدفت أسواق ومطاعم مدينة أسوان.

أسفرت الحملة عن المرور عن رصد مخالفات فى مطعمين شهيرين، منهما مطعم كشري شهير فى أسوان.

 وتم تحرير محضر جنح لحيازة سلع مجهولة المصدر ومحضر جنح نظافة بمعرفة الصحة، و6 محاضر أخرى “جنح” لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان البيطري مطاعم التموين الصحة مديرية التموين فى أسوان حملة تموينية مكبرة

مواد متعلقة

محافظ أسوان يبحث الإجراءات المبكرة لمجابهة مخاطر السيول (صور)

نائب محافظ أسوان: الاحتفالية القادمة بتعامد الشمس ستكون ذات طابع رمضاني مميز (فيديو)

محافظ أسوان يحظر عمل عمال النظافة بالأماكن المفتوحة خلال فترة الظهيرة (صور)

محافظ أسوان: المشاركة فى انتخابات الشيوخ حق دستوري (فيديو)

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف حقيقة وفاة إسماعيل الليثي إكلينيكيا (فيديو)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

السوق السعودي يواصل الهبوط مع تراجع زخم النتائج المالية وضبابية المشهد

بعد تركها لأطفالها في الشارع، تفاصيل صادمة بواقعة "سيدة الزقازيق" (فيديو وصور)

السوبر المصري، مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام بيراميدز

آخر تطورات سعر جرام الذهب في الصاغة، عيار 21 يسجل هذا الرقم

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بسماع اخبار سعيدة في القريب العاجل

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

علماء الدين: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي والتكاسل عنه تفريط بالأمانة

المزيد
الجريدة الرسمية