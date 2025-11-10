محافظ أسوان والرموز الدينية يدعون المواطنين للمشاركة بانتخابات النواب (فيديو وصور)

18 حجم الخط

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع عدد من الرموز الدينية على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب معا، بلجنة مدرسة العقاد الثانوية، مؤكدا على تلاحم أبناء مصر خلف هدف واحد هو دعم الاستقرار وتعزيز المسار الديمقراطي، ومن أجل حث الناخبين على المشاركة الإيجابية.

جولة المحافظ فى اللجان الانتخابية

ورافقه كل من الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، وذلك خلال زيارتهم للجنة الانتخابية بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية.

قال الدكتور إسماعيل كمال إن المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات تمثل رسالة وطنية ومسئولية دستورية لكل مواطن، مشيرًا إلى أن الإدلاء بالصوت الإنتخابى يعبر عن الوعى السياسى والحرص على مستقبل الوطن، كما يرسخ قيم الإنتماء والولاء، وخاصة أن مشاركة المواطنين فى صناديق الإقتراع يعتبر هو السبيل الحقيقى لبناء دولة قوية مستقرة قادرة على تحقيق طموحات أبنائها.

وأوضح إسماعيل كمال أن الفترة السابقة على إجراء العملية الإنتخابية شهدت تنسيقًا وتعاونًا مكثفًا بين مختلف الجهات التنفيذية والدينية والمجتمعية بهدف رفع الوعى بأهمية المشاركة من خلال عقد حملات توعوية داخل القرى والمدن والمراكز بما يعكس صورة حضارية مشرفة لعروس المشاتى.

وقدم شكره وتحيته لكافة العاملين باللجان الإنتخابية على جهودهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للناخبين حيث أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع من أجل دعم مسيرة التنمية والديمقراطية فى ظل الجمهورية الجديدة لمصرنا الحبيبة.

