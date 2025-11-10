غرفة عمليات حزب المحافظين: رصدنا عددا من التجاوزات في بعض الدوائر

18 حجم الخط

تابعت غرفة عمليات حزب المحافظين سير العملية الانتخابية خلال الساعات الأولى من انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار حرص الحزب على رصد مجريات التصويت وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأكد الحزب ان الغرفة رصدت عددًا من المخالفات في بعض الدوائر، تمثلت في منع دخول مندوبي المرشحين وحالات لشراء الأصوات.

وأفادت الحملات الانتخابية للحزب بأنه تم منع دخول مندوبي حزب المحافظين والمستقلين في دائرة (الجيزة – الدقي – العجوزة)، في حين تم السماح بدخول مندوبي مرشحين آخرين تابعين لبعض الأحزاب.

الحزب سيتقدم بشكوى رسمية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات

من جانبه، صرّح عمرو الشريف، رئيس لجنة الانتخابات بحزب المحافظين، أن الحزب سيتقدم بشكوى رسمية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات احتجاجًا على منع دخول مندوبي مرشحي الحزب، مؤكدًا أن هذا الإجراء يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويمس بنزاهة العملية الانتخابية.

كما رصدت الغرفة ضعف الإقبال في عدد من الدوائر، إلى جانب عزوفٍ ملحوظ للناخبين عن التصويت، بالتوازي مع رصد حالات لشراء الأصوات في بعض دوائر محافظة البحيرة.

ودعا الحزب السلطات والهيئات المشرفة على العملية الانتخابية إلى ضمان دخول مندوبي المرشحين إلى اللجان الانتخابية بما يعزز الشفافية والمصداقية في مجريات التصويت.

وأكدت غرفة العمليات أن الحزب سيصدر تقارير لاحقة لرصد وتقييم مجريات العملية الانتخابية أولًا بأول.

