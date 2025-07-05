توافد مندوبي ووكلاء المرشحين لمجلس الشيوخ على محكمة الإسكندرية (صور)

بدأت اليوم السبت، محكمة شرق الإسكندرية، تلقي أوراق المتقدمين بأوراقهم للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ في أول أيام تلقي الطلبات، بحضور عدد من مندوبي ووكلاء المرشحين.

فيما رفضت اللجنة المشرفة علي الانتخابات تواجد الصحفيين للتغطية أو الإفصاح عن أي معلومات إلا بتصريح خاص من اللجنة العليا للانتخابات، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، تلقي وفحص طلبات الترشح بنظامي الفردي والقائمة، من خلال المحاكم الابتدائية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، على أن يستمر تقديم الطلبات حتى الخميس المقبل، من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم في الثانية ظهرًا.



وتتابع الهيئة سير العملية من خلال غرفة عمليات مركزية، وتعمل على مدار الساعة لضمان انتظام الإجراءات وسرعة فحص الطلبات.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي سابق عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية، وكشف عن تفاصيل الترشح ومواعيد الاقتراع.

وبحسب ما أعلنته الهيئة، فقد تم تجهيز 27 محكمة ابتدائية لتلقي الطلبات، وتشكيل لجان مختصة برئاسة قضاة من الفئة (أ)، وعضوية قاضيين وممثل عن وزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنة.

وفي السياق ذاته، باشرت مراكز التحاليل والفحوصات الطبية المعتمدة، والموزعة على مستوى الجمهورية، أعمالها في استقبال المرشحين وإجراء الفحوصات اللازمة، وذلك من خلال 36 لجنة طبية و26 معملًا تابعًا لوزارة الصحة، تنفيذًا لما نصّت عليه قرارات الهيئة.

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